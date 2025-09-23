Nuevas pistas en la búsqueda de las tres jóvenes de La Matanza: dos detenidos en una casa en Florencio Varela

La zona de Florencio Varela, donde se concretó el procedimiento, coincide con la ubicación de la antena que captó la última señal de los teléfonos celulares de las jóvenes antes de que se apagaran el sábado.

Las chicas desaparecidas son Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). La última vez que se las vio fue en inmediaciones de la estación de servicio de YPF en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En esa zona, vecinos y familiares realizaron una protesta para reclamar por la aparición de las tres chicas.

Según la reconstrucción a partir de cámaras de seguridad, las tres esperaban un auto solicitado por aplicación, pero al ser cancelado comenzaron a caminar. A pocas cuadras fueron recogidas por la camioneta blanca: Lara subió al asiento delantero y Brenda y Morena se ubicaron en la parte trasera.