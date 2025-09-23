Nuevas pistas en la búsqueda de las tres jóvenes de La Matanza: dos detenidos en una casa en Florencio Varela

La Policía bonaerense detuvo este martes a dos personas en Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza.
Un hombre y una mujer fueron demorados en Florencio Varela, en una vivienda vinculada a la camioneta blanca en la que se vio por última vez a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Los operativos se realizaron en una vivienda a la que los investigadores llegaron tras seguir los movimientos de la camioneta blanca en la que fueron vistas por última vez las chicas, según registraron las cámaras de seguridad. En el lugar se detectaron a simple vista manchas que motivaron la intervención de la Policía Científica para determinar su origen. Habría también otras dos viviendas involucradas que están siendo investigadas por la Policía.
Los demorados son un hombre y una mujer, y se analiza además si el vehículo en cuestión circulaba con patente adulterada.
La zona de Florencio Varela, donde se concretó el procedimiento, coincide con la ubicación de la antena que captó la última señal de los teléfonos celulares de las jóvenes antes de que se apagaran el sábado.
Las chicas desaparecidas son Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). La última vez que se las vio fue en inmediaciones de la estación de servicio de YPF en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En esa zona, vecinos y familiares realizaron una protesta para reclamar por la aparición de las tres chicas.
Según la reconstrucción a partir de cámaras de seguridad, las tres esperaban un auto solicitado por aplicación, pero al ser cancelado comenzaron a caminar. A pocas cuadras fueron recogidas por la camioneta blanca: Lara subió al asiento delantero y Brenda y Morena se ubicaron en la parte trasera.