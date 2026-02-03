En vivo Radio La Red
Actualidad
Monóxido de carbono
Muerte
Tragedia

Conmoción en Villa Devoto: encontraron muertos a dos hermanitos de 2 y 4 años junto a su niñera

El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle Mercedes y es investigado por la Justicia. Aún se desconocen las causas que habrían provocado la tragedia.

Una niñera y dos niños de 2 y 4 años murieron en el barrio porteño de Villa Devoto en un episodio que, de manera preliminar, es atribuido a una posible intoxicación por monóxido de carbono.

El operativo se inició luego de que la madre de los menores se comunicara con la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad al encontrar a las tres personas inconscientes dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400.

Las autoridades continúan trabajando para establecer cómo se originó la acumulación del gas en el departamento y si existían fallas en las instalaciones.

Tras la alerta, al lugar acudieron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Al ingresar al departamento, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la niñera, una mujer de 32 años que estaba al cuidado de los hermanos.

Los niños, de 2 y 4 años, fueron trasladados de urgencia en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta. Allí, los médicos realizaron tareas de reanimación, pero pese a los esfuerzos ambos menores murieron.

En paralelo al despliegue de los servicios de emergencia, personal de la empresa Metrogas intervino tras recibir una notificación de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires por un caso de intoxicación.

Los técnicos se hicieron presentes en el edificio, donde el procedimiento se concentró en el segundo piso, y, al constatar que el operativo ya estaba en marcha, dispusieron la interrupción del suministro de gas como medida preventiva.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, encabezada por el fiscal Marcelo Roma, con la intervención de la Secretaría a cargo de Carlos Sola. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se aguardan peritajes y resultados técnicos que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron de manera conjunta el SAME, la Policía de la Ciudad y los Bomberos, en un operativo que se activó tras el llamado de la madre de los menores y que conmocionó al barrio de Villa Devoto.

Qué hacer si sospechás una fuga de monóxido

  • Ante la aparición de estos síntomas, lo más importante es actuar rápido:
  • Abrí puertas y ventanas para ventilar el ambiente
  • Salí inmediatamente al aire libre
  • Llamá al SAME (107), a los bomberos o al número de emergencias de tu zona
  • No vuelvas a entrar a la vivienda hasta que profesionales lo autoricen

“El monóxido se combina con la hemoglobina y bloquea el transporte de oxígeno. En minutos puede provocar un paro respiratorio”, advirtió Alberto Crescenti, titular del SAME.

