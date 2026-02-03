Conmoción en Villa Devoto: encontraron muertos a dos hermanitos de 2 y 4 años junto a su niñera

Los niños, de 2 y 4 años, fueron trasladados de urgencia en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta. Allí, los médicos realizaron tareas de reanimación, pero pese a los esfuerzos ambos menores murieron.

En paralelo al despliegue de los servicios de emergencia, personal de la empresa Metrogas intervino tras recibir una notificación de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires por un caso de intoxicación.

Los técnicos se hicieron presentes en el edificio, donde el procedimiento se concentró en el segundo piso, y, al constatar que el operativo ya estaba en marcha, dispusieron la interrupción del suministro de gas como medida preventiva.

devoto6

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, encabezada por el fiscal Marcelo Roma, con la intervención de la Secretaría a cargo de Carlos Sola. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se aguardan peritajes y resultados técnicos que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron de manera conjunta el SAME, la Policía de la Ciudad y los Bomberos, en un operativo que se activó tras el llamado de la madre de los menores y que conmocionó al barrio de Villa Devoto.

Qué hacer si sospechás una fuga de monóxido

Ante la aparición de estos síntomas, lo más importante es actuar rápido:

Abrí puertas y ventanas para ventilar el ambiente

Salí inmediatamente al aire libre

Llamá al SAME (107), a los bomberos o al número de emergencias de tu zona

No vuelvas a entrar a la vivienda hasta que profesionales lo autoricen

“El monóxido se combina con la hemoglobina y bloquea el transporte de oxígeno. En minutos puede provocar un paro respiratorio”, advirtió Alberto Crescenti, titular del SAME.