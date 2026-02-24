Video: brutal agresión a un ciclista olímpico mientras entrenaba en la ruta

Embed

El ciclista entrerriano, especialista en mountain bike y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, aseguró que su estado de salud es bueno y agradeció el respaldo que recibió tras la difusión del episodio. Además, remarcó la necesidad de generar conciencia sobre la convivencia en la vía pública.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el tres veces campeón panamericano explicó que realizó la denuncia correspondiente y que también se notificó a la empresa en la que trabajan los agresores. “Se hizo la denuncia en la policía local. Se puso en conocimiento a la empresa donde trabajan estos dos conductores. Esperamos que tomen una sanción ejemplar. También quiero destacar la actitud del autoservicio Rincón Sanducero, que al ver lo ocurrido hizo regresar el camión con toda la carga”, señaló en un video difundido por medios locales.

En ese mismo mensaje, el deportista subrayó la importancia de promover el respeto hacia los ciclistas en las rutas del país. Según expresó, situaciones como esta ponen en riesgo la vida de quienes practican ciclismo y circulan de manera legal.

Las declaraciones de Catriel Soto sobre el hecho

En una entrevista televisiva, Soto brindó más detalles sobre cómo se inició el conflicto. “Cuando el camión me iba a adelantar, prácticamente no respetó ese metro y medio de distancia que hay que darle a cualquier ciclista o motociclista. Continuó su trayectoria y yo me detuve para decirle si se habían dado cuenta de la maniobra que habían hecho, porque casi me aplastan”, relató.

El atleta explicó que el diálogo derivó en insultos y agresiones. “Los vi muy fuera de sí todo el tiempo. La mujer fue quien más me agredió y me provocaba para que le pegara, algo que no iba a hacer porque no es mi forma de ser”, agregó.

También indicó que el conductor del camión estuvo a punto de provocarle un accidente grave. “Por esa maniobra casi termino debajo de la rueda del vehículo”, sostuvo en declaraciones a medios nacionales.

Según su reconstrucción, el enfrentamiento continuó unos metros más adelante. “Ellos tenían que detenerse para descargar mercadería en un autoservicio. Me acerqué para trasladarles mi inquietud y preguntarles si eran conscientes de lo que había pasado. Ahí empezaron los insultos y las agresiones”, detalló.

El ciclista aseguró que los agresores justificaron su accionar señalando que él “molestaba” en la ruta y que no tenía derecho a circular por ese lugar. Ante esa afirmación, Soto recordó que la legislación de tránsito establece que la bicicleta es un vehículo y, por lo tanto, tiene el mismo derecho a transitar que cualquier otro.

“Para la ley, la bicicleta es un vehículo más. No se trata de que, por ver a una persona que va más despacio, la vayan a pasar por encima. Lo que necesitamos es más respeto y educación vial”, enfatizó.

El crecimiento del ciclismo recreativo

En los últimos años, el ciclismo recreativo y deportivo creció de manera sostenida en Argentina, lo que también incrementó la preocupación por la seguridad vial. En ese contexto, las autoridades insisten en la importancia de cumplir con la distancia mínima de adelantamiento y reducir la velocidad en zonas donde circulan bicicletas.

Para el propio Soto, la visibilización del hecho puede contribuir a evitar nuevos episodios de violencia. El deportista sostuvo que seguirá con su preparación y que su objetivo es competir al máximo nivel, aunque remarcó que lo ocurrido dejó una enseñanza. “Ojalá que esto sirva para que haya más respeto entre todos los que usamos la vía pública”, concluyó.

El hecho quedó en manos de la Justicia de Entre Ríos, que deberá determinar las responsabilidades penales de los agresores. Mientras tanto, la comunidad deportiva continúa manifestando su apoyo al ciclista y reclamando sanciones ejemplares para los responsables.