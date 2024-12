Desgarrador mensaje de la mamá de Sofía Herrera en el día que cumpliría 20 años: "Seguimos imaginando..."

“Hoy cumplís 20 años, mi querida Sofí, te siento más cerca que nunca aunque estés ausente físicamente”, escribió María Elena en sus redes sociales. En este mensaje cargado de amor y nostalgia, la madre de Sofía expresó el profundo vínculo que mantiene con su hija a pesar de los años transcurridos.

María Elena rememoró cómo los cumpleaños de Sofía antes de su desaparición eran momentos llenos de alegría y celebración. “A los 3 años, celebramos en casa con amiguitos, no podía faltar el castillo de la princesita adorada que eras vos”, contó con ternura. Pero esa felicidad se truncó abruptamente al año siguiente. “A los 4 años, todo se derrumbó. El dolor era gigante por tu desaparición. El castillo se quedó esperando a su princesita Sofi”, agregó.

La desaparición de Sofía dejó huellas imborrables en su familia, que cada año revive su ausencia con un vacío que nunca se llena. En su mensaje, María Elena evocó aquellos primeros días tras la desaparición: los juguetes que quedaron sin dueño, las canciones de Xuxa que dejaron de sonar, y las ilusiones de una niña que se esfumaron junto con ella.

Con una voz cargada de emociones, la madre de Sofía relató cómo el paso del tiempo no ha mitigado la angustia, pero sí ha fortalecido su esperanza de volver a verla. A través de los años, cada cumpleaños se transformó en un homenaje a su memoria.

“Y así pasaron los años... A los 9 años, tus risas aún resonaban en cada rincón de la casa; a los 10 años, tus sueños llenaban nuestros corazones”, escribió. María Elena describió cómo cada aniversario representaba una mezcla de dolor y esperanza, una lucha constante por mantener viva la memoria de su hija.

La historia de Sofía Herrera es también la historia de una familia que se niega a rendirse. Durante estos 15 años, sus padres han buscado incansablemente cualquier pista que permita dar con su paradero. Han recurrido a investigaciones privadas, campañas en medios de comunicación y redes sociales, y han mantenido viva la difusión de su caso tanto a nivel nacional como internacional.

El mensaje de María Elena no solo refleja su dolor personal, sino también la resistencia de una madre que lucha cada día por mantener la esperanza. En cada palabra se percibe la determinación de no dejar que la desaparición de Sofía sea olvidada, y de seguir recordándole al mundo que aún falta una pieza fundamental en su familia.

La desaparición de Sofía Herrera sigue siendo uno de los casos más conmovedores y mediáticos en Argentina. Las imágenes de la pequeña han recorrido el país innumerables veces, y su familia ha mantenido activa una campaña para que su rostro nunca deje de ser reconocido.

“Te sigo esperando, Sofi. No hay día en que no sueñe con abrazarte de nuevo”, concluye el mensaje de María Elena. Este testimonio pone de manifiesto no solo el amor incondicional de una madre, sino también la importancia de mantener viva la memoria colectiva en torno a su caso.