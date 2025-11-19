En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
DOLOR E INDIGNACIÓN

Desgarrador relato de la mejor amiga del joven que asesinaron para robarle la bicicleta: "Me lo..."

Lo que debía ser una caminata tranquila después de una tarde compartida terminó convertido en una escena de desesperación, miedo y dolor.

Desgarrador relato de la mejor amiga del joven que asesinaron para robarle la bicicleta: Me lo...

La noche del lunes terminó en tragedia en la colectora de la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, cuando Nazareno Isern, un joven de 21 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un asalto que, según todos los indicios, no duró más que unos pocos segundos pero dejó una huella imborrable en su familia, sus amigos y toda una comunidad que hoy intenta comprender cómo un paseo inocente pudo transformarse en un episodio fatal. Lo que debía ser una caminata tranquila después de una tarde compartida terminó convertido en una escena de desesperación, miedo y dolor.

Leé también Cinco argentinos se metieron al mar en Chile y uno desapareció: los impactantes videos
Cinco argentinos se metieron al mar en Chile y uno desapareció: los impactantes videos

El ataque ocurrió cuando Nazareno regresaba junto a una amiga, Kiara Alegre, con quien había estado paseando por una zona arbolada cercana. Ambos habían elegido volver a pie por la colectora, un trayecto habitual para quienes circulan por esa área, sin anticipar que en cuestión de minutos quedarían expuestos a una situación que, según describen, fue tan violenta como repentina. Dos ladrones armados los interceptaron con la intención de llevarse la bicicleta que llevaba el joven, un objeto que, en apariencia, fue el desencadenante de un crimen que ahora conmueve a Buenos Aires.

Kiara, también de 21 años, fue testigo directa del asesinato. Aún en shock, intentó relatar lo vivido ante Noticias Argentinas con una claridad que parecía chocar con el temblor evidente de su voz. “Me lo mataron delante de mis ojos”, dijo, marcando con esa frase la dimensión del trauma al que quedó expuesta. Según su versión, los delincuentes aparecieron sin dar tiempo a comprender bien la situación: estaban caminando, conversando, cuando de pronto los rodearon y anunciaron sus intenciones.

“Naza se resistió”, aseguró la joven, una frase que resume la secuencia que habría desencadenado el disparo fatal. De acuerdo con su testimonio, el joven intentó evitar que le quitaran la bicicleta, un acto reflejo que muchos podrían interpretar como defensa, como impulso, como reacción inmediata ante la amenaza, pero que en esta ocasión tuvo consecuencias irreversibles. “Los tipos sacaron un arma y le dispararon”, completó, describiendo un accionar directo, sin titubeos y carente de cualquier consideración por la vida de la víctima.

La joven recuerda que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. “Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, expresó, como si las palabras fueran lo único capaz de darle forma a un recuerdo que preferiría no tener. Tras el disparo, los delincuentes escaparon rápidamente por las calles laterales a la autopista, dejando atrás un escenario desolador. Kiara se encontró entonces ante el cuerpo caído de su amigo, tratando de pedir ayuda mientras intentaba procesar lo ocurrido.

Los padres de Nazareno fueron notificados apenas unos minutos después. Según Kiara, “están en shock”, una expresión que no alcanza a contener el nivel de devastación que implica recibir la noticia de una muerte tan brutal. “Me siento destruida”, añadió la amiga, consciente de que su relato forma parte del expediente judicial pero también de una experiencia personal que difícilmente consiga superar sin acompañamiento y tiempo.

Los investigadores, que llegaron al lugar poco después, comenzaron a reconstruir el episodio a partir de los testimonios y las primeras pruebas recolectadas. El entorno del kilómetro 8 de la Riccheri quedó rodeado de peritos, móviles policiales y efectivos que delimitaron la escena para analizar cada detalle. Según los informes preliminares, el disparo ingresó en la cabeza de la víctima, provocando una muerte prácticamente inmediata. No hubo tiempo para reanimaciones ni para maniobras médicas: la vida de Nazareno quedó truncada en el mismo lugar del ataque.

La investigación determinó también que los agresores parecían tener una edad similar a la de las víctimas o, incluso, podrían ser menores de 30 años. Ese dato, aportado por Kiara, podría convertirse en una pieza clave para elaborar retratos hablados o cotejar información con otros hechos delictivos registrados en la zona.

Nazareno Isern, según confirmaron fuentes del caso, vivía a pocos kilómetros de donde ocurrió el crimen. Familiares y allegados señalaron que era un joven tranquilo, sociable y querido en su círculo íntimo. A lo largo del día, las redes sociales se llenaron de mensajes que pedían justicia y expresaban dolor por su abrupta partida. “No puede ser que salir a caminar termine así”, escribió una amiga en una publicación que se replicó decenas de veces, evidenciando el impacto que generó su muerte.

El fiscal Fernando Semisa, a cargo del expediente, caratuló la causa como homicidio durante un robo, una figura penal que contempla la máxima gravedad dentro de los crímenes cometidos en contextos delictivos. Semisa ordenó el análisis de cámaras de seguridad de los alrededores, especialmente aquellas ubicadas en accesos y salidas de la autopista, donde se presume que los delincuentes podrían haber sido captados mientras huían.

También se solicitó un relevamiento puerta a puerta en las viviendas cercanas para determinar si algún vecino escuchó el disparo o vio movimientos sospechosos antes o después del ataque. En zonas con calles internas o pasajes, los ladrones suelen esconderse o dispersarse rápidamente, por lo que cada testimonio podría ser determinante para avanzar en la identificación.

Mientras tanto, fuentes policiales confirmaron que se detectaron huellas y otros indicios materiales en la escena, aunque todavía deben ser analizados por los laboratorios forenses. La bicicleta, principal objetivo del robo, nunca apareció, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes la trasladaron consigo al escapar.

El caso también volvió a abrir el debate sobre la inseguridad en las zonas aledañas a la Riccheri, un corredor donde en los últimos años se registraron episodios similares, especialmente robos a ciclistas y peatones. Residentes y trabajadores de la zona sostienen que, pese a los patrullajes, los asaltos ocurren con una frecuencia preocupante. Muchos coinciden en que se trata de bandas que conocen de memoria los movimientos de los transeúntes y aprovechan los momentos de menor flujo vehicular para atacar.

El impacto social del crimen creció con el correr de las horas. Vecinos de la zona comenzaron a organizar una movilización para exigir más presencia policial, alumbrado y medidas preventivas. La muerte de Nazareno no solo puso de manifiesto una historia personal truncada, sino un problema que se repite con alarmante regularidad: jóvenes que caminan o andan en bicicleta se convierten en blanco de delincuentes armados que actúan con total impunidad.

En paralelo, los allegados del joven convocaron a una marcha para este fin de semana, con la consigna clara de pedir justicia y evitar que otro hecho similar vuelva a ocurrir. “No queremos que esto quede en nada”, expresó un familiar directo que prefirió no ser identificado. “Nazareno tenía toda una vida por delante. No es justo que terminar así sea apenas una estadística más.”

Mientras la investigación avanza, Kiara intenta reponerse del shock emocional. Su testimonio, aunque doloroso, se transformó en un elemento central para entender la mecánica del crimen. “No puedo sacarme de la cabeza ese momento”, confesó a su entorno más cercano. La joven deberá declarar nuevamente ante la fiscalía para ratificar sus dichos y aportar cualquier detalle adicional que pueda haber pasado por alto en su primera declaración debido al estado de conmoción en el que se encontraba.

La causa, según señalaron fuentes judiciales, podría avanzar rápidamente si se logra identificar a los agresores mediante registros fílmicos o si aparece algún testigo clave. Por el momento, se analizan movimientos sospechosos detectados en cámaras cercanas, y se estudian las posibles rutas de escape utilizadas por los delincuentes, que aprovecharon la oscuridad y los pasajes del barrio para desaparecer tras el ataque.

La comunidad sigue expectante. El nombre de Nazareno circula en redes, en conversaciones de vecinos, en medios locales. Su historia se convirtió en un símbolo más de lo que muchos describen como una problemática diaria que afecta a miles de personas que viven o transitan cerca de los accesos a la capital. Para los especialistas en seguridad consultados por los medios, la falta de iluminación, los extensos tramos peatonales y la ausencia de patrullaje fijo generan el escenario propicio para que se repitan episodios violentos como este.

Mientras tanto, su familia enfrenta el duelo más profundo. Amigos cercanos contaron que sus padres no encuentran consuelo y que la noticia los golpeó de una manera que resulta difícil describir. Perder a un hijo en circunstancias tan violentas es un dolor que pocos pueden dimensionar, y que muchos consideran injustificable desde cualquier perspectiva.

La pregunta que queda flotando, como en tantos otros crímenes similares, es por qué un paseo, un regreso tranquilo en bicicleta, puede convertirse en cuestión de vida o muerte en cuestión de segundos. La vida de Nazareno Isern se apagó de manera abrupta, dejando una estela de tristeza y desconcierto, mientras la justicia intenta encontrar a los responsables y una comunidad entera exige respuestas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Tenía 23 años, la operaron de urgencia y el triste final de la enfermera conmueve a todos
"Lo mataron delante de mis ojos": la brutal historia de Nazareno Isern, asesinado por una bicicleta
Cómo y por qué murió el bebé de 2 años tras caer por un hueco de un ascensor

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar