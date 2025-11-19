En vivo Radio La Red
Tevez vuelve a la Bombonera: el recuerdo de la última vez que enfrentó a Boca como DT

Tevez volverá a la Bombonera como entrenador de Talleres en un duelo decisivo de octavos del Torneo Clausura. Será su segundo partido oficial enfrentando a Boca desde que inició su carrera como director técnico.

La fase regular del Torneo Clausura llegó a su fin y dejó un panorama alentador para Boca: la reciente victoria ante Tigre le aseguró el primer puesto de la Zona A y la localía durante los octavos de final. El equipo de Claudio Úbeda recibirá a Talleres de Córdoba el domingo 23 de noviembre a las 20, en un cruce de eliminación directa donde todas las miradas estarán puestas en un protagonista particular: Carlos Tevez.

El actual entrenador del conjunto cordobés volverá a pisar la Bombonera como rival, en lo que será su segundo partido oficial frente al club donde se convirtió en ídolo. Y aunque él aún no habló públicamente del duelo, en Talleres asumen que será una velada especial.

Cuándo fue la única vez que Tevez enfrentó a Boca como entrenador

La primera y hasta ahora única experiencia de Carlos Tevez dirigiendo contra Boca se dio el 17 de agosto de 2022, cuando comandaba a Rosario Central. Aquella noche, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional, el Canalla visitó la Bombonera en un partido que finalizó 0-0.

No fue un duelo más: fue el reencuentro de Tevez con la hinchada que lo ovacionó durante toda su carrera. Desde su salida al campo hasta cada intervención, el ex delantero recibió muestras de cariño y reconocimiento. Se retiró con un punto, pero sobre todo con la sensación de haber vuelto —aunque fuera por un instante— a su casa futbolística.

Más de dos años después, la historia vuelve a repetirse. El Apache regresa al escenario donde dejó una huella imborrable, aunque esta vez vistiendo los colores de Talleres y con la responsabilidad de conducir al equipo cordobés en un mano a mano decisivo.

Cómo llega Talleres al choque con Boca

Talleres aseguró su clasificación a los Playoffs tras empatar 0-0 con Instituto. El equipo cordobés terminó la fase regular con lo justo, pero lo suficiente para meterse en la etapa decisiva del certamen. Tevez asumió el desafío de reconstruir al plantel y buscar competitividad en un torneo que no da margen de error.

En Córdoba saben que visitar la Bombonera en un partido eliminatorio supone un reto mayúsculo. Sin embargo, también confían en que el pasado del Apache en ese estadio puede influir positivamente en la preparación emocional del plantel.

Quién será el rival del ganador entre Boca y Talleres

El camino del vencedor ya está marcado. El rival saldrá del duelo entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, que abrirán los octavos de final el sábado desde las 20. El cuadro empieza a tomar forma, y cada cruce suma tensión rumbo a un Clausura que promete definiciones intensas.

El regreso de Carlos Tevez a la Bombonera no será un capítulo más en el fútbol argentino: será un reencuentro cargado de historia, emociones y memoria. Un choque donde Boca buscará ratificar su liderazgo y Talleres intentará dar un golpe en un escenario que Tevez conoce como pocos.

