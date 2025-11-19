Tevez vuelve a la Bombonera: el recuerdo de la última vez que enfrentó a Boca como DT

Más de dos años después, la historia vuelve a repetirse. El Apache regresa al escenario donde dejó una huella imborrable, aunque esta vez vistiendo los colores de Talleres y con la responsabilidad de conducir al equipo cordobés en un mano a mano decisivo.

Cómo llega Talleres al choque con Boca

Talleres aseguró su clasificación a los Playoffs tras empatar 0-0 con Instituto. El equipo cordobés terminó la fase regular con lo justo, pero lo suficiente para meterse en la etapa decisiva del certamen. Tevez asumió el desafío de reconstruir al plantel y buscar competitividad en un torneo que no da margen de error.

En Córdoba saben que visitar la Bombonera en un partido eliminatorio supone un reto mayúsculo. Sin embargo, también confían en que el pasado del Apache en ese estadio puede influir positivamente en la preparación emocional del plantel.

Quién será el rival del ganador entre Boca y Talleres

El camino del vencedor ya está marcado. El rival saldrá del duelo entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, que abrirán los octavos de final el sábado desde las 20. El cuadro empieza a tomar forma, y cada cruce suma tensión rumbo a un Clausura que promete definiciones intensas.

El regreso de Carlos Tevez a la Bombonera no será un capítulo más en el fútbol argentino: será un reencuentro cargado de historia, emociones y memoria. Un choque donde Boca buscará ratificar su liderazgo y Talleres intentará dar un golpe en un escenario que Tevez conoce como pocos.