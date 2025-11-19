Cinco argentinos se metieron al mar en Chile y uno desapareció: los impactantes videos

A poco de ingresar al agua, los cinco jóvenes fueron sorprendidos por una corriente extremadamente fuerte que los arrastró hacia zonas profundas del Océano Pacífico. Según explicaron medios locales, en esta época del año el mar en ese sector presenta un oleaje particularmente brusco, sumado a remolinos y corrientes cruzadas que complican incluso a nadadores con experiencia.

Desesperados, los adolescentes comenzaron a pedir ayuda mientras la corriente los alejaba cada vez más de la orilla.

La escena fue advertida por Francisco Boldo, un albañil chileno que pasaba por el lugar y no dudó en intervenir. En diálogo con Meganoticias, relató cómo decidió lanzarse al mar sin medir el riesgo.

chile busqueda3

“Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlos. Avanzo unos 10 metros y veo al primer chico, tenía como 15 años y estaba tragando agua. Le digo que se relaje, lo agarro, lo llevo hasta una zona donde se podía parar y le digo: ‘salí para afuera, voy por tus hermanos’”, reconstruyó.

El trabajador explicó que logró asistir a varios de los jóvenes hasta la llegada de personal de la Armada chilena, que terminó de sacarlos del agua. “Yo solo los salvé. Después llegaron marinos y los levantaron. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo”, contó.

Cuatro de los chicos, todos de entre 12 y 22 años, fueron efectivamente puestos a salvo, algunos con síntomas de ahogamiento. Pero al quinto, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, se lo tragó el mar. Desde ese momento no se lo volvió a ver.

El rescate: un operativo incesante

A partir de la desaparición, se montó un operativo que involucró a la Armada de Chile, Bomberos, personal municipal y pescadores artesanales de La Serena y Coquimbo. Durante la noche del lunes se instaló un puesto de mando en la zona, desde donde se coordinó la búsqueda por tierra y con drones de visión nocturna.

El por la mañana las tareas continuaron con embarcaciones que recorren varios kilómetros del litoral. El capitán del puerto, Daniel Sarp Sosa, detalló a Radio Sarmiento que el rastrillaje cubre un área amplia: “Estamos trabajando desde Playa Blanca, aproximadamente dos kilómetros al norte, hasta la caleta de Peñuelas, tres kilómetros hacia el sur. Y hacia el oeste con nuestros medios navales aproximadamente una milla”.

El funcionario explicó que si bien mantienen la esperanza de encontrar al joven con vida, la experiencia indica que la situación es crítica. “La esperanza es razonable, pero la expectativa no es buena”, admitió.

chile busqueda

Pese a eso, aseguró que la búsqueda continuará el tiempo que sea necesario y que, en casos extraordinarios, puede extenderse entre siete y diez días.