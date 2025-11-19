Wanda Nara expuso la peor mentira de la China Suárez sobre Mauro Icardi cuando la engañó en París

IG Wanda Nara - 4 de junio de 2021

Asimismo, también puede verse otro posteo del 14 noviembre de ese mismo año -ya pasado el Wandagate en el mes de octubre-, donde se los puede ver abrazados luego de una mini escapada romántica a Dubai. “Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa... Nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vidas”, posteó por aquel entonces.

Cabe señalar que en ninguno de esos posteos y los del año siguiente pasaron desapercibidos entre sus seguidores los comentarios sin filtro bancándola a ella claramente. “¿Separados dónde?”, “Wanda debería escribir un manual para humillar Tatianas”, “Sos lo más Badbitch”, “Besito a todas las Tatis”, “Wan tenía razón”, “En el 2021 empezó todo, estaba separado. Yo viendo fotos del 2021 y se les veía muy bien”, son algunos de los tantos comentarios que pueden leerse.

Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la audiencia por la restitución de sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes 18 de noviembre una jornada judicial que no solo terminó sin resultados concretos, sino que además dejó al descubierto el clima de tensión que atraviesa a la expareja en medio del conflicto por la restitución de sus hijas.

La reunión clave se llevó a cabo horas antes del encuentro fijado en el Chateau Libertador, donde debía concretarse la devolución de las niñas. En esa primera instancia, todas las partes involucradas se sentaron a discutir los términos del acuerdo: del lado del delantero del Galatasaray estuvieron las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, mientras que Diego Palombo representó los intereses de la empresaria. Sin embargo, y según trascendió, la conversación volvió a exponer las diferencias irreconciliables entre ellos. Las posiciones se mantuvieron tan enfrentadas que no se logró ningún tipo de acercamiento.

Desde DDM (América TV), Guido Záffora dio detalles del clima que se vivió en la audiencia y destacó que llamó la atención la presencia del propio futbolista en el lugar. “Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial”, señaló el periodista al aire, remarcando la importancia que se le otorgó al encuentro legal.

El panelista también explicó que en esta instancia se discutieron aspectos centrales relacionados con la organización de la vida familiar mientras avanzan con su separación. Entre ellos, los tiempos que cada uno tendrá para convivir con las niñas, las autorizaciones necesarias para realizar viajes y la administración cotidiana de la rutina de las menores. “Tema restitución... D’Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía”, agregó en su análisis.

Lo cierto es que, pese a las horas de negociación, no se llegó a un entendimiento definitivo. Icardi finalmente permaneció un día más con las menores, aunque trascendió que “la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron”.