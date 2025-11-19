Señalan a la China Suárez por un picante ataque a Yanina Latorre en los camarines del ciclo de Pergolini

"Lo contó Pergolini, no lo estoy inventando, está el audio aparte. Cuando entraron al camarín después de que se fue la China, la foto mía y la de Martín Cirio la habían sacado y la habían tirado. Después la volvieron a colocar, no la querían ver en la pared", comenzó la conductora.

Y cuestionó picante: "¿Se puede ser tan pelo.... e inseguro? Es grave, están muy pendientes. A Cirio también lo odia porque es la que la bautizó Tatiana. Yo me siento elevadísima. Que una chica para maquillarse tenega la necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos las caras a Martín Cirio y a mí".

Latorre comentó que el cuadro con su rostro y el de Martín Cirio fueron colocados aparenentemente por la famosa pareja debajo de un escritorio y no sufieron ningún tipo de roturas.

"Estaban puestos abajo de un escritorio, no los rompieron ni los tiraron, después los volvieron a colocar. ¿No te parece una boludez? Es muy insegura, está muy pendiente. Me dio mucha gracia cuando lo contó Pergolini en su programa de radio, en el grupo de producción de SQP lo pasaron, no tenía idea. Amo que Pergolini dijo: ‘tengo un chisme’. Lo amo", cerró entre risas la conductora.

La especial foto de la China Suárez y Mauro Icardi en pleno vuelo a Turquía

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi partieron el martes por la noche de regreso a Turquía luego de los días que pasaron en Argentina juntos donde el futbolista se reencontró con sus hijas y ella promocionó el estreno de la serie de Disney+ que protagoniza.

A la pareja del momento se los vio muy felices y tomados de la mano en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La pareja hizo el check-in y viajaron solos sin los hijos de la actriz.

En pleno vuelo, la China y Mauro compartieron una particular foto donde se lo ve al futbolista intentar darle un beso a su novia y a ella mordiéndose los labios.

"Chau Argentina, hasta pronto", describió el ex de Wanda Nara con la banderita de Argentina y un corazón celeste. Todo indica que Icardi, que se reincorpora de inmediato a los entrenamientos del club Galatasaray, volvería en diciembre al país para pasar año nuevo con sus hijas.