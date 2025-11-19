En vivo Radio La Red
ESCALOFRIANTE

"Lo mataron delante de mis ojos": la brutal historia de Nazareno Isern, asesinado por una bicicleta

Nazareno Isern, de 21 años, volvía de un paseo con una amiga cuando dos delincuentes lo cruzaron en la colectora de la Riccheri y le dispararon en la cabeza para robarle la bicicleta.

Nazareno Tobías Isern

Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza.

Un paseo entre amigos terminó convertida en una tragedia que conmociona a Esteban Echeverría, Ezeiza y todo el conurbano. Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando dos delincuentes armados lo interceptaron para robarle la bicicleta mientras regresaba junto a una amiga por la colectora de la Autopista Riccheri.

El crimen ocurrió a metros del kilómetro 8 y ya es investigado como “homicidio en ocasión de robo” por el fiscal Fernando Semisa.

Una tarde común de paseo que terminó en tragedia

Nazareno Tobías Isern 2
Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza.

Según la reconstrucción oficial, Nazareno y una amiga habían pasado parte de la tarde del lunes en los bosques cercanos, un punto habitual para jóvenes de la zona. Al caer la tarde, comenzaron a regresar hacia Villa Madero, donde vivía el joven.

Caminaban por la colectora sur, llevando la bicicleta con ellos, cuando dos ladrones se cruzaron en su camino. Los agresores, según declaró la testigo clave, parecían jóvenes, “menores de 30 años”, y actuaron con determinación: estaban dispuestos a robar sin importar las consecuencias.

El objetivo era claro: la bicicleta. Pero Nazareno se resistió. Y esa resistencia alcanzó para detonar la violencia. “Naza se resistió, y ahí los tipos sacaron un arma y le dispararon”, relató su amiga, entre lágrimas, ante las autoridades.

Minutos después, Policía Científica confirmaría lo que nadie quería escuchar: Nazareno recibió un tiro en la cabeza, un disparo directo que no le dio ninguna posibilidad de sobrevivir.

“Me lo mataron delante de mis ojos”

La testigo del asesinato, Kiara Alegre, amiga de toda la vida de la víctima, fue quien brindó el relato más desgarrador. “Me lo mataron delante de mis ojos”, expresó en diálogo con Noticias Argentinas. La joven contó que, en el instante del ataque, sólo atinó a girar para pedir ayuda, y cuando volvió la vista hacia su amigo, “ya no estaba más conmigo”.

La escena fue tan súbita como brutal: los delincuentes dispararon, tomaron la bicicleta y escaparon rápidamente por las calles linderas a la Riccheri. Nadie pudo detenerlos.

Kiara, shockeada, afirmó: “Me siento destruida”. También describió el estado emocional de los padres de Nazareno: “Están en shock total. No pueden entender cómo pasó”.

Quién era Nazareno Isern

Para su familia y allegados, Nazareno -Naza, como lo llamaban- era un joven querido, responsable y con proyectos. Había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás. Vivía con su familia en Villa Madero y había estudiado en el Instituto Hermanos Amezola, desde donde emitieron un mensaje de condolencias: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno. Lo abrazamos muy fuerte y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Redes sociales, grupos de exalumnos y amigos se llenaron rápidamente de mensajes de tristeza, impotencia y pedidos de justicia. Nazareno no tenía antecedentes, no estaba involucrado en ningún conflicto: sólo estaba regresando a su casa después de un día como tantos otros.

La investigación: pistas, hipótesis y búsqueda intensa

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, que desde las primeras horas trabaja con peritos de Policía Científica y efectivos de la comisaría local para identificar a los autores.

Dolor y reclamo de justicia

En redes, la amiga de la víctima publicó un mensaje que rápidamente se viralizó: “Mi compañero de locuras, para siempre en mi corazón, Nazita”.

