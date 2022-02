Desgarradores posteos de familiares y amigos del hombre que asesinó a su hijo de tres años y se suicidó

"Todavía no lo puedo creer, no lo entiendo, no me explico qué te pasó.. Como si no supiera por cuántas caídas, accidentes, tropezpnes, tristezas fueron las que pasaste en tu vída, y aún así siempre te volvías a levantar más fuerte que nunca, tal vez nunca llegue a entenderlo", se lamentó Julio Asfora, amigo de Maximiliano

Captura de Pantalla 2022-02-15 a la(s) 12.08.17.png

"Espero que descanses en paz, vos y ése ángel hermoso de Máximo. Te extrañaré siempre hermano, y te llevaré siempre conmigo", expresó Asfora en una publicación de Facebook.

El caso ocurrió en el barrio Néstor Kirchner, situado al sur de San Miguel de Tucumán. Lazarte trabajaba como albañil. Se había separado de la mamá de Máximo hacía dos semanas tras una década de relación.

En diálogo con La Gaceta, la abuela de la víctima afirmó que era una persona violenta y que estaba “obsesionado” con quedarse con la tenencia de su hijo.

Captura de Pantalla 2022-02-15 a la(s) 12.11.43.png

Emilse Toledo, otra amiga de Maximiliano, escribió: "No soporto el dolor de tu decisión, con el alma destruida por mi chiquito Máximo y por vos, te despido suplicando que descansen en paz los dos".

Al momento la policía de Tucumán investiga la muerte de ambos.