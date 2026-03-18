Javier Milei retoma los actos políticos en el interior con la mira ya puesta en 2027

"La visita se enmarca en la agenda institucional del Presidente, con eje en el fortalecimiento de las ideas de la libertad y el vínculo con distintos actores del país", explicaron desde LLA, el partido con el cual el oficialismo busca llevar candidatos a gobernadores, diputados y senadores e intendentes en 2027 en todas las provincias.

La nueva gira de Milei, que tiene previsto visitar otras provincias, se produce en paralelo a la estrategia de la Casa Rosada para buscar un acercamiento con gobernadores aliados para convencerlos de que apoyen el proyecto de reforma electoral que, según confirmó Diego Santilli, se enviará al Congreso entre abril y junio.

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Tucumán es una provincia gobernada por Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a la Casa Rosada. Se trata de uno de los primeros gobernadores que se acercó al Gobierno para negociar aumentos en la coparticipación y obras públicas a cambio de apoyar las leyes que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.

Si embargo, la estrategia electoral del oficialismo no está definida aún en todas las provincias, sobre todo en lo referido a las dudas sobre postular candidatos que compitan por liderazgo local con los gobernadores dialoguistas que Milei va a necesitar para sancionar las leyes.

Un sector de la mesa política encabezada por Karina Milei insiste en competir con candidatos propios en todas los distritos, y en ese marco, presionar a los gobernadores aliados a que se sumen a la ola violeta y se pasen directamente a LLA.

Mientras tanto, en otro sector, liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo, admiten como posible la estrategia de impulsar alianzas con los líderes territoriales sin disputarles el poder local.

Se trata de las mismas diferencias que ya enfrentaron internamente al ala de Caputo con la de los armadores territoriales de Karina Milei, quienes se resisten a la idea de hacer alianzas e impulsan la estrategia de consolidar el propio partido. En ese sentido, se respaldan en lo sucedido en las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando LLA superó el 50% de los votos a nivel nacional y ganó en 16 de las 24 provincias.

Después de esa victoria electoral, la jefa política de LLA y sus armadores lanzaron el denominado "Tour de la Gratitud" que, encabezado por Milei, inició una gira por diversas ciudades del interior.

La agenda política de Milei

Milei caravana Córdoba

Después de una extensa gira por Estados Unidos, el presidente Milei se mostró el lunes en Córdoba en un evento en la Bolsa de Comercio, adonde llegó acompañado por su hermana Karina y Manuel Adorni, lo que terminó transformándose en un acto de apoyo público al jefe de Gabinete tras la polémica por sus viajes.

Como parte de una seguidilla de actos públicos, Milei reapareció el martes acompañado por Adorni, Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el 34° homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra la Embajada de Israel.

Antes de volver a Tucumán, provincia que Milei eligió para firmar el denominado Pacto de Mayo con 18 gobernadores en julio de 2024, el Presidente encabezará otro acto en el Palacio Libertad (ExCCK) este miércoles a la tarde.

Se trata de una disertación sobre los libros que suele leer el mandatario y en los que se basa el modelo económico libertario.

En este caso, el tema de su discurso será un homenaje al filósofo alemán Adam Smith, y su "Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones", un libro teórico sobre los orígenes del modelo económico y político liberal.