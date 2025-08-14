El desesperado e insólito pedido de Claudio Contardi a la Justicia tras ser condenado a 19 años de cárcel

"La Justicia no define el lugar donde pueden darle la seguridad que Contardi pidió", aseguró el periodista sobre la preocupación de Claudio Contardi por su vida carcelaria.

RS Fotos

Embed

Fernando Burlando habló de la dura vida que le espera a Claudio Contardi en la cárcel tras ser condenado

Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi, adelantó en charla con el ciclo Intrusos (América Tv) lo difícil que será el futuro de Claudio Contardi tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

"¿Qué le espera a alguien en prisión a alguien que es condenado por esto y que además es un caso famoso?", le consultó el conductor Rodrigo Lussich.

Y el abogado de Julieta Prandi explicó: "Tristemente famoso pero para ser figurativo: todo lo que han visto en las series e incluso nacionales vinculada a cómo es la convivencia en las unidades carcelarias, tiene muchísimo de realidad".

"El servicio penitenciario toma precauciones y en este caso también debe tomarlas para que a Contardi no le pase nada. No deberían pasar esas cosas pero bueno, la población carcelaria también es emocional", amplió el letrado.

Y remarcó: "Todos tenemos derecho a opinar. En la calle uno no puede pasar un semáforo en rojo, el león se come al etíope. Las cárceles tendrían que ser las escuelas de Harry Potter, ahí sí la población se puede reinsertar que es el verdadero objetivo de la privación de libertad".

"Pero la triste realidad que vivimos es esta y estar preso es el infierno. Sabes para el tipo ahora pensar que tiene que estar 19 años con las esposas en la muñeca", sentencío Fernando Burlando.

A lo que Adrián Pallares comentó sobre el miedo que tenía Claudio Contardi de llegar a la instnacia del juicio tras la grave denuncia de Julieta Prandi.

"No quería llegar al juicio, si llegaba al juicio sabía que estaba perdido". A lo que el abogado afirmó: "Es un excelente análisis, por las actitudes que tomó (Contardi) es eso, y fue defendido por muy buenos colegas".