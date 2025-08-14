El desesperado e insólito pedido de Claudio Contardi a la Justicia tras ser condenado a 19 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.
En Desayuno Americano contaron qué solicitó Claudio Contardi a la Justicia luego de ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal a Julieta Prandi.
Tras quedar inmediatamente detenido y trasladado a la DDI de Campana se define dónde será alojado el ex de la modelo. Lo cierto es que en este contexto, se conoció en el programa Desayuno Americano (América Tv) cuál fue el particular pedido que hizo la nueva defensa legal del empresario.
"Ya hubo un pedido de tobillera electrónica y traslado a su casa para que cumplea prision domiciliaria. Ya mandaron un hábeas corpus", indicó desde Campana el cronista del ciclo que conduce Pamela David. A lo que Carlos Salerno amplió: "Lo veo inviable, la condena es ejemplificadora. Él va a esgrimir que tiene un bebé".
Y en cuanto a la cárcel donde pasará sus días Contardi, el periodista comentó: "Ayer se habló de la cárcel de Campana, una de las más acomodaditas de la Provincia de Buenos Aires. A mi me dicen a esta ahora en un 80 por ciento que claudio contardi iria al pabellon de los rugbiers en la Alcaldía 3 de La Plata", haciendo referencia a los 8 rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en el verano de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.
"La Justicia no define el lugar donde pueden darle la seguridad que Contardi pidió", aseguró el periodista sobre la preocupación de Claudio Contardi por su vida carcelaria.
Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi, adelantó en charla con el ciclo Intrusos (América Tv) lo difícil que será el futuro de Claudio Contardi tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.
"¿Qué le espera a alguien en prisión a alguien que es condenado por esto y que además es un caso famoso?", le consultó el conductor Rodrigo Lussich.
Y el abogado de Julieta Prandi explicó: "Tristemente famoso pero para ser figurativo: todo lo que han visto en las series e incluso nacionales vinculada a cómo es la convivencia en las unidades carcelarias, tiene muchísimo de realidad".
"El servicio penitenciario toma precauciones y en este caso también debe tomarlas para que a Contardi no le pase nada. No deberían pasar esas cosas pero bueno, la población carcelaria también es emocional", amplió el letrado.
Y remarcó: "Todos tenemos derecho a opinar. En la calle uno no puede pasar un semáforo en rojo, el león se come al etíope. Las cárceles tendrían que ser las escuelas de Harry Potter, ahí sí la población se puede reinsertar que es el verdadero objetivo de la privación de libertad".
"Pero la triste realidad que vivimos es esta y estar preso es el infierno. Sabes para el tipo ahora pensar que tiene que estar 19 años con las esposas en la muñeca", sentencío Fernando Burlando.
A lo que Adrián Pallares comentó sobre el miedo que tenía Claudio Contardi de llegar a la instnacia del juicio tras la grave denuncia de Julieta Prandi.
"No quería llegar al juicio, si llegaba al juicio sabía que estaba perdido". A lo que el abogado afirmó: "Es un excelente análisis, por las actitudes que tomó (Contardi) es eso, y fue defendido por muy buenos colegas".