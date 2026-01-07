A24.com

TERRIBLE

La fuerte confesión que hizo Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género: "Aún..."

A través de un mensaje que le envió a María Fernanda Callejón, Romina Gaetani reveló detalles del delicado momento que atraviesa.

7 ene 2026, 12:45
En La mañana con Moria (El Trece), Romina Gaetani rompió el silencio luego de denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. El testimonio de la actriz llegó a través de su amiga y colega, María Fernanda Callejón, quien compartió un mensaje que recibió de Gaetani y dio detalles del difícil momento que atraviesa.

Antes de leer las palabras de Romina, Callejón explicó que la actriz se sometió a una pericia psiquiátrica “muy profunda y extensa”. Luego, agregó: “Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. Me escribe. No hay nadie mejor que yo que la entienda”, dijo en referencia a su propia experiencia personal con Ricardo Diotto, el padre de su hija.

El mensaje de Gaetani fue desgarrador: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

La actriz también relató cómo la violencia fue escalando con el tiempo: “Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

En otro tramo, expresó la contradicción emocional que atraviesa: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular”.

Por último, Gaetani describió la manipulación y el control que sufrió. “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, concluyó Callejón al leer el mensaje.

Además, la panelista precisó que Romina solicitó medidas de protección: la restricción de acercamiento y el botón de pánico.

Qué dijo Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género

En medio del gran revuelo que provocó la denuncia por violencia de género presentada por Romina Gaetani contra su expareja, el foco rápidamente se dirigió hacia Facundo Arana. No solo por su relevancia dentro del mundo artístico, sino también por el antecedente que los vinculó en 2022.

Consultado en A la tarde (América TV), el actor eligió expresarse con suma cautela. Evitó profundizar o emitir juicios y se inclinó por un tono medido, consciente de la sensibilidad del asunto. “Soy siempre muy prudente a la hora de opinar”, señaló en vivo, dejando en claro desde el inicio los límites de su participación. Sin embargo, instantes después, Arana pronunció una frase que captó toda la atención y resonó con fuerza en el estudio: “Justicia, justicia, justicia. Me parece que lo mejor es la prudencia, que hablen los que tengan que hablar como tengan que hablar”. Breve, pero contundente, su definición cobró especial peso en el marco de una denuncia de tal magnitud.

El intérprete evitó tomar partido, no minimizó la situación ni buscó esquivar el tema con respuestas evasivas. Por el contrario, remarcó que ante una acusación de violencia de género, el rol de la Justicia es fundamental y que cualquier opinión externa puede resultar fuera de lugar.

Por último, cerró su intervención reforzando su postura con una última frase que dejó un aire de tensión en el estudio: “Son cosas muy delicadas para estar opinando uno de afuera”. Palabras cuidadas, sin estridencias, pero que marcaron con claridad su posición frente a uno de los episodios más sensibles que hoy sacuden al espectáculo.

