El desgarrador llanto de María Fernanda Callejón ante el fuerte relato de violencia de género de Emily Ceco

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Ante este mensaje de apoyo y sororidad, Ceco no pudo contener el llanto, mientras se descargó: “Nada lo justifica. De hecho él mintió en el juicio y dijo que todo había pasado porque yo le había sido infiel. No solo no fue así, sino que ni eso lo justificaba”.

“Va a llevar tiempo que te recompongas, pero también hay una Justicia divina. Además de la Justicia del país, existe la Justicia divina. Te deseo todo lo mejor, que tengas una buena contención. Hay que tener fe”, atinó entonces Callejón a consolar a Emily.

Frente a esta situación en pleno aire, Federico Seeber -conductor a cargo del programa ante la ausencia de Moria Casán- le consultó a su compañera si el caso la movía. "¿Por qué te interpela?”, sumó, a lo que María Fernanda se limitó a declarar: “ No voy a cometer el error de ser autorreferencial otra vez, pero a ella la respeto. Veo en ella un montón de cosas. Hay una violencia psicológica que no se ve”.

“Encima la Justicia eso no lo considera, pero por suerte estoy en el juzgado número 1 de Morón que sí tiene perspectiva de género”, concluyó entonces angustiada Emily.

Emily Ceco, Federico Seeber y María Fernanda Callejón - capura La mañana con Moria

Cuáles fueron las impactantes imágenes que mostró la hermana de Emily Ceco dejando al descubierto la violencia de Santiago Martínez

A más de un año de aquel duro momento que sacudió a su entorno más cercano, la familia de Emily Ceco volvió a quedar en shock al conocer en profundidad el infierno que atravesó la joven durante su relación con Santiago Martínez, a quien conoció dentro de Love is Blind y con quien incluso llegó a casarse en el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi para Netflix.

Luego de que la ex participante decidiera romper el silencio y contar públicamente su dolorosa experiencia en Bondi Live, tras haber realizado la denuncia correspondiente ante la Justicia, su círculo íntimo no tardó en reaccionar y salir a respaldarla sin vueltas.

En ese contexto, Melisa Ceco tomó un rol activo y decidió exponer la violencia de género que, según se conoció, sufrió su hermana. A través de sus historias de Instagram, compartió un impactante video donde se puede ver en primer plano el rostro de Emily, con visibles signos de la agresión.

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“Difundan la cara de este sorete que dejó así a mi hermana”, escribió sin filtro junto a las imágenes, en las que se observan con crudeza las secuelas de los golpes: el ojo izquierdo completamente inflamado, arañazos en el rostro, moretones debajo de la oreja y hematomas notorios en la zona de la sien.

Pero las imágenes no terminaron ahí. También del lado derecho del rostro se evidencian marcas producto de la violencia, con golpes que dejaron huellas debajo del pómulo y en el cuello. A esto se suman lesiones en el brazo izquierdo, donde se distinguen dos moretones de gran tamaño.

Tras la fuerte exposición, Melisa volvió a manifestarse públicamente, esta vez con un mensaje cargado de amor y contención hacia su hermana. En una nueva publicación, donde se la ve a Emily sonriente, expresó: “Te amamos Chimu. hoy y siempre con vos. Esto también va a pasar. Estamos todos con vos”, dejando en claro el apoyo incondicional de toda la familia en este difícil momento.