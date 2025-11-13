En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
Allanamiento
Operativo internacional

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona por una causa internacional de trata de personas

La Policía de Investigaciones realizó un operativo en la vivienda del futbolista de Unión, en el marco de una causa internacional por trata de personas y difusión de material de abuso infantil.

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona por una causa internacional de trata de personas

La tranquilidad del barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, se vio alterada cuando agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en la vivienda de Cristian Tarragona, delantero de Unión de Santa Fe, en el marco de una causa internacional vinculada a la trata de personas.

Leé también La promesa del Manchester United que confió en la IA: la historia del futbolista que negoció su contrato con ChatGPT
la promesa del manchester united que confio en la ia: la historia del futbolista que negocio su contrato con chatgpt
image

El operativo fue llevado adelante por la sección Trata de Personas de la fuerza provincial y contó con la participación de equipos especializados en delitos informáticos. Según trascendió, la casa del futbolista fue intervenida como parte de una investigación más amplia que abarca distintos puntos del país e incluso conexiones con el exterior.

Por qué se realizó el allanamiento en la casa de Tarragona

El procedimiento formó parte de la causa conocida como “Escudo Infantil”, una investigación internacional que busca desarticular redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual infantil. En ese contexto, los agentes realizaron búsquedas de dispositivos electrónicos y elementos de interés probatorio que pudieran aportar información al expediente.

Además de la vivienda de Tarragona, se efectuaron otros allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, todos con el mismo objetivo: identificar conexiones locales dentro de la estructura global que se investiga.

Cómo fue el operativo en Alto Verde

De acuerdo con lo publicado por UNO Santa Fe, el futbolista se preparaba para asistir al entrenamiento del plantel cuando los efectivos policiales arribaron a su domicilio, ubicado en la Manzana 7 de Alto Verde, frente a una plaza del barrio. La propiedad cuenta con varios departamentos en la parte posterior, los cuales también fueron inspeccionados por las autoridades.

El procedimiento se extendió durante varias horas y estuvo a cargo de personal de la PDI y de la sección especializada en trata de personas, que realizó la recolección de material tecnológico bajo orden judicial. Según fuentes del caso, el operativo se desarrolló con total normalidad y sin incidentes.

Qué se sabe hasta el momento

Por el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en el marco de este procedimiento. Los resultados del allanamiento fueron elevados al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que mantiene el expediente bajo estricta reserva judicial debido a la magnitud del operativo y su alcance internacional.

La investigación “Escudo Infantil” cuenta con la cooperación de organismos internacionales dedicados a la lucha contra la explotación sexual y el tráfico de personas. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los avances del caso y los resultados de los peritajes realizados sobre los dispositivos secuestrados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista Allanamiento Unión Santa Fe
Notas relacionadas
Hallaron muerto en Chile a Gonzalo Carrillo, el joven futbolista desaparecido tras tirarse a un río
Traición y pelea: Así contó la Joaqui su relación con el futbolista que le intentó robar la China Suárez
El "Changuito" Zeballos reveló una charla con Miguel Ángel Russo que le cambió su vida en Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar