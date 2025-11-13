Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona por una causa internacional de trata de personas

Cómo fue el operativo en Alto Verde

De acuerdo con lo publicado por UNO Santa Fe, el futbolista se preparaba para asistir al entrenamiento del plantel cuando los efectivos policiales arribaron a su domicilio, ubicado en la Manzana 7 de Alto Verde, frente a una plaza del barrio. La propiedad cuenta con varios departamentos en la parte posterior, los cuales también fueron inspeccionados por las autoridades.

El procedimiento se extendió durante varias horas y estuvo a cargo de personal de la PDI y de la sección especializada en trata de personas, que realizó la recolección de material tecnológico bajo orden judicial. Según fuentes del caso, el operativo se desarrolló con total normalidad y sin incidentes.

Qué se sabe hasta el momento

Por el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en el marco de este procedimiento. Los resultados del allanamiento fueron elevados al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que mantiene el expediente bajo estricta reserva judicial debido a la magnitud del operativo y su alcance internacional.

La investigación “Escudo Infantil” cuenta con la cooperación de organismos internacionales dedicados a la lucha contra la explotación sexual y el tráfico de personas. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los avances del caso y los resultados de los peritajes realizados sobre los dispositivos secuestrados.