La velocidad del ataque sorprendió tanto a las víctimas como a la trabajadora, que no tuvieron tiempo de reaccionar. En menos de 30 segundos, los asaltantes consiguieron robar mercadería, dinero en efectivo, un celular y una cartera, para luego abandonar el establecimiento.

El episodio quedó registrado en las cámaras internas de la heladería, cuyas grabaciones fueron fundamentales para avanzar con la identificación de los involucrados.

Cómo detuvieron a los adolescentes que participaron del asalto

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 1ª de Quilmes iniciaron una investigación para identificar a los responsables del robo. El trabajo se realizó con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de Quilmes, que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos después de que escaparan del comercio.

A partir del análisis de las cámaras de vigilancia y las declaraciones de las víctimas, los investigadores lograron localizar y detener al grupo señalado por el asalto. Según la información oficial, los involucrados eran adolescentes que participaban de los festejos estudiantiles por el final de las clases.

Al menos diez jóvenes entraron a una heladería y asaltaron a los clientes en menos de 30 segundos. (Foto: captura)

Qué es el "último último día" de clases y qué medidas tomará el Municipio

El robo ocurrió durante los festejos del "último último día" (UUD), una celebración que realizan estudiantes secundarios para despedir su etapa escolar. En ese contexto, el grupo de adolescentes protagonizó el asalto que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la heladería.

Tras el operativo policial, el Municipio de Quilmes informó que convocará a los familiares de los menores involucrados para abordar la situación. A través de un comunicado, las autoridades municipales señalaron que trabajarán en un "abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación".

La medida apunta a intervenir sobre lo ocurrido y coordinar acciones con las familias y las áreas municipales correspondientes. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer la participación de cada uno de los adolescentes en el robo.