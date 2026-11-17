El automóvil Renault Fluence cayó en una cuneta en un camino rural del departamento Castellanos (Foto: gentileza El Litoral)

Tras el operativo de emergencia, el conductor fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe, ubicado en la ciudad cordobesa de San Francisco. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre su evolución médica ni sobre la gravedad de los traumatismos que sufrió.

Quién era Alberto Calvo, el hombre que murió en el accidente

Alberto Calvo tenía 72 años y era vecino de Josefina, una localidad ubicada en el departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe. Era hermano de Alcides Calvo, senador provincial por el departamento Castellanos, quien desarrolla su actividad legislativa en la Cámara alta santafesina.

La investigación judicial busca determinar qué provocó que el conductor perdiera el dominio del automóvil y si existieron factores externos que contribuyeron al despiste.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho. Por el momento, las autoridades no establecieron públicamente las causas que originaron el siniestro.

Otros dos accidentes fatales en La Plata y Rosario

El accidente que provocó la muerte del hermano del senador santafesino se conoció en medio de otros siniestros viales fatales registrados en distintos puntos del país. En la provincia de Buenos Aires, una mujer de 61 años murió después de chocar su camioneta contra la parte trasera de un camión en la Ruta Provincial 6, a la altura de la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata.

Una mujer de 61 años murió en la Ruta 6 tras el choque de su camioneta contra la parte trasera de un camión en La Plata (Foto: gentileza NA)

La víctima fue identificada como María Marcela Sejas, quien conducía una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense. El choque ocurrió en las inmediaciones del cruce de las rutas 6 y 53. Según fuentes policiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, la camioneta impactó contra un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril y posteriormente volcó.

Una médica que acudió al lugar constató el fallecimiento de la conductora. El chofer del camión, de 45 años e identificado por sus iniciales M. A. L., fue asistido por personal médico de AUBASA y se encontraba fuera de peligro. La causa quedó caratulada como homicidio culposo.

Un motociclista de 22 años murió tras chocar con un camión en Rosario

Otro accidente fatal ocurrió en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde un motociclista de 22 años perdió la vida después de protagonizar un choque con un camión. El hecho se registró alrededor de las 10.55 del sábado en la intersección del bulevar Avellaneda y la calle Arijón, en la zona sudoeste de la ciudad.

La víctima fue identificada como Kevin Joel Adrián L. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron una motocicleta roja y al joven tendido debajo del vehículo de carga, inconsciente.

Murió un motociclista de 22 años en Rosario tras chocar contra un camión (Foto: Policía de Santa Fe)

Minutos después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), cuyos profesionales constataron el fallecimiento. De acuerdo con la información preliminar difundida por Rosario 3, el motociclista habría caído de su vehículo en circunstancias que todavía se investigan.