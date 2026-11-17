A más de una semana del tenso episodio en la Casa de los Sueños de Nordelta, salió a la luz el video completo que grabó la China Suárez y que incorporó a dos expedientes judiciales.
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Salió a la luz el video completo al que tanto se refería Wanda Nara, luego de que la China Suárez presentara ante la Justicia un recorte en el que se escuchan las amenazas de la conductora.
A más de una semana del tenso episodio en la Casa de los Sueños de Nordelta, salió a la luz el video completo que grabó la China Suárez y que incorporó a dos expedientes judiciales.
Tras la filtración de un fragmento en el que se escuchaban insultos y la denuncia de la actriz contra Wanda Nara por amenazas, DDM (América TV) difundió la secuencia completa, que permite conocer cómo comenzó el enfrentamiento cara a cara entre ambas.
En ese primer tramo, Migueles explicó la preocupación que había generado el aviso sobre una presunta agresión. “Vos sos madre, si te llaman y te dicen ‘el papá la está cag… a palos’, ¿qué hacés?”, le preguntó a Eugenia.
La China respondió con su versión de lo sucedido y contó qué le había dicho a la menor para que explicara la situación. “F. no quería salir porque le daba vergüenza y le dije ‘es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular y te pusieron un límite, y que no es real’. Sino cualquiera se infarta y no es joda”.
Ese relato se vincula con un punto que Wanda había mencionado públicamente, aunque con una interpretación diferente: la conductora había asegurado que habían “obligaron” a la nena a mentir. Las declaraciones reflejan las versiones contrapuestas de ambas sobre el episodio.
Durante la conversación, Migueles también hizo referencia a la intervención de los adultos. “Los chicos muchas veces aprovechan esta situación y hay que cortarlo”, sostuvo. A continuación, planteó que “tiene que haber una conversación fluida” entre los padres.
Por su parte, Suárez agregó otro detalle sobre el conflicto previo: “F. me dijo que lo único que quería era ir a esta juntada, que no la dejaron y no se pudo organizar”.
La llegada de Wanda a la charla cambió el tono del intercambio. La conductora contradijo a la actriz y lanzó una grave acusación contra su exmarido: “No, a F la cag… a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag… a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años… Está I. de testigo”.
Luego de una discusión sobre la presencia de la hija menor de la expareja, la China defendió a Mauro Icardi y rechazó la posibilidad de mantener una relación con alguien violento. “Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo”, expresó.
“No lo conoces, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag… a palos a vos”, respondió con una advertencia dirigida a Eugenia.
A partir de allí, la grabación enlaza con el fragmento que ya se había difundido, en el que Migueles intenta tranquilizar a su pareja mientras ella continúa increpando a la actriz. “Sos una negra de mie… que está acá por plata, ni sabés porqué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost…”, se escucha decir a Wanda.