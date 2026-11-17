Ese relato se vincula con un punto que Wanda había mencionado públicamente, aunque con una interpretación diferente: la conductora había asegurado que habían “obligaron” a la nena a mentir. Las declaraciones reflejan las versiones contrapuestas de ambas sobre el episodio.

Durante la conversación, Migueles también hizo referencia a la intervención de los adultos. “Los chicos muchas veces aprovechan esta situación y hay que cortarlo”, sostuvo. A continuación, planteó que “tiene que haber una conversación fluida” entre los padres.

Por su parte, Suárez agregó otro detalle sobre el conflicto previo: “F. me dijo que lo único que quería era ir a esta juntada, que no la dejaron y no se pudo organizar”.

Cómo fue el cruce entre Wanda Nara y la China Suárez

La llegada de Wanda a la charla cambió el tono del intercambio. La conductora contradijo a la actriz y lanzó una grave acusación contra su exmarido: “No, a F la cag… a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag… a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años… Está I. de testigo”.

Luego de una discusión sobre la presencia de la hija menor de la expareja, la China defendió a Mauro Icardi y rechazó la posibilidad de mantener una relación con alguien violento. “Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo”, expresó.

“No lo conoces, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag… a palos a vos”, respondió con una advertencia dirigida a Eugenia.

A partir de allí, la grabación enlaza con el fragmento que ya se había difundido, en el que Migueles intenta tranquilizar a su pareja mientras ella continúa increpando a la actriz. “Sos una negra de mie… que está acá por plata, ni sabés porqué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost…”, se escucha decir a Wanda.