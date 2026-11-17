El enigmático de Analía Franchín sobre la China Suárez y el futbolista casado que Ángel de Brito “completó” en Bondi

El lunes, Analía Franchín dijo en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe que, durante el frustrado intento de encuentro de Mauro Icardi en un hotel de París, que derivó en el inicio del Wandagate, la China Suárez “estuvo con un hombre casado que si trasciende el nombre nos tenemos que ir todos del país”.

Esa frase abrió mil versiones sobre la identidad del hombre, sin coincidencia ni certeza. Horas después, Ángel de Brito retomó el tema en Ángel Responde (Bondi) y aseguró que una fuente le dijo que el jugador de fútbol con el que habría salido la actriz tiene un apellido “de algo que hay varias veces en una casa”.

De Brito fue dando pistas mientras los espectadores y los integrantes del ciclo, como La Barby, hacían sus apuestas, y terminó confirmando que habían dado con el nombre: “Ese, muy bien”, dijo, y cerró con “misterio resuelto”. De Brito no dijo el nombre en voz alta: lo dedujeron los propios seguidores a partir de sus pistas: Leandro Paredes.