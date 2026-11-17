De acuerdo con el testimonio de su madre, Kiara tenía previsto regresar a su casa cerca de las 3 de la mañana. Sin embargo, se demoró y, cuando María la llamó para saber qué ocurría, la joven le explicó que no podía encontrar a su primo.

Kiara Farías vivía junto a su familia en el distrito de Los Árboles. (Foto: captura)

Ante las circunstancias, la mujer planteó sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido durante la celebración. "Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto", expresó María, quien reclamó que se investigue lo sucedido y se esclarezcan las causas de la muerte de su hija.

La encontró sin respirar horas después de volver de la fiesta de 15

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del domingo, cuando la madre de Kiara fue a verla a su habitación y descubrió que la adolescente no respiraba. Desesperada, llamó inmediatamente al 911 para solicitar asistencia médica.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Pese a los esfuerzos por reanimarla, el médico que intervino constató el fallecimiento de la joven de 14 años.

Investigan si Kiara Farías sufrió una intoxicación

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, encabezada por Héctor Rosas, que dispuso una serie de medidas para reconstruir las últimas horas de vida de la adolescente.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si Kiara pudo haber sufrido algún tipo de intoxicación durante el festejo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la presencia de sustancias en su organismo ni sobre la causa de muerte.

Como parte de las diligencias judiciales, está previsto que sean citados a declarar los adolescentes que participaron del cumpleaños de 15 realizado en el club Los Árboles.

Los investigadores buscarán reconstruir qué ocurrió durante la celebración, qué consumió la joven y si presentó síntomas antes de regresar a su domicilio. Además, serán fundamentales los estudios anatomopatológicos y los análisis de las vísceras, que permitirán buscar indicios de una posible intoxicación u otras causas médicas del fallecimiento.

Según la información disponible, los resultados podrían demorar al menos 15 días. Mientras avanza la investigación, la familia de Kiara espera respuestas para comprender qué ocurrió durante las horas previas a su muerte.