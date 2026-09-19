En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
adolescente
Córdoba

Detuvieron al prófugo del crimen de dos adolescentes: llevaba casi cuatro años oculto

Pablo Manuel Alberto Añazco era buscado desde diciembre de 2022 y había una recompensa de $10 millones por información que permitiera localizarlo.

Detuvieron al prófugo del crimen de dos adolescentes. (Foto: Policía)

Detuvieron al prófugo del crimen de dos adolescentes. (Foto: Policía)

Después de permanecer casi cuatro años prófugo, Pablo Manuel Alberto Añazco fue detenido este sábado en Córdoba, acusado de haber participado en el doble crimen de Eric Galli, de 14 años, y Valentín Solís, de 15, asesinados a balazos en noviembre de 2022 en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de $10 millones por información que permitiera localizarlo.

Leé también Crimen de David Ojeda Vázquez: tres detenidos y una prueba clave para esclarecer el asesinato
Tres sospechosos detenidos por el asesinato de un joven en José C. Paz

La captura se concretó durante la mañana luego de que los investigadores recibieran información que indicaba que el sospechoso se encontraba en territorio cordobés. A partir de ese dato, la fiscal Carla Ranciari, a cargo de la causa, solicitó la colaboración de las autoridades de esa provincia para localizarlo.

Añazco tenía pedido de captura desde el 23 de diciembre de 2022. La búsqueda se había intensificado en marzo de este año, cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aportaran información relevante que permitiera dar con su paradero.

Tras su detención, el acusado deberá ser trasladado a Rosario, donde quedará a disposición de la Justicia. Está previsto que sea imputado en el Centro de Justicia Penal, aunque por el momento no se informó la fecha de la audiencia.

El doble crimen de dos adolescentes que conmocionó a Rosario

El ataque ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en un complejo Fonavi ubicado en la zona de Sanguinetti al 5600, en el oeste de Rosario. Según la reconstrucción de los investigadores, tres adolescentes se encontraban reunidos en una escalera del complejo cuando fueron sorprendidos por un grupo armado, que abrió fuego contra ellos.

Eric Galli y Valentín Solís fueron alcanzados por múltiples disparos y murieron como consecuencia de las heridas. Un tercer adolescente, identificado en el expediente por sus iniciales D.R., consiguió escapar y resultó ileso.

Con el avance de la investigación, los pesquisas establecieron que el presunto objetivo del ataque era el adolescente que sobrevivió y no las dos víctimas fatales.

La hipótesis incorporada al expediente vincula la balacera con disputas relacionadas con la venta de drogas en la zona. Durante su declaración, el sobreviviente reconoció que había vendido estupefacientes y aseguró que integrantes de una banda lo buscaban porque lo consideraban un “buchón”. También relató que habían intentado atacarlo a tiros apenas un día antes del doble homicidio.

Las cámaras y las 16 vainas que quedaron tras el ataque

En la escena del crimen, los investigadores encontraron al menos 16 vainas servidas calibre 9 milímetros, mientras que las cámaras de seguridad privadas del complejo habitacional aportaron otra pieza clave para reconstruir lo ocurrido. Las imágenes permitieron establecer parte del recorrido realizado por los sospechosos antes y después de la balacera y fueron incorporadas como prueba a la causa.

La investigación determinó que tres personas habrían participado del ataque. Uno de los acusados era menor de edad cuando ocurrieron los homicidios, por lo que su situación quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Otro de los involucrados, Franco Daniel Saavedra, llegó a juicio y en marzo de este año fue condenado a prisión perpetua como coautor de los dos asesinatos. El tribunal también lo responsabilizó por una tentativa de homicidio cometida tres días antes en la misma zona de Rosario.

Quién es Pablo Añazco, el prófugo detenido en Córdoba

Añazco era el único acusado adulto por el doble crimen que continuaba prófugo. Desde fines de 2022 pesaba sobre él un pedido de captura, pero los investigadores no habían conseguido localizarlo.

La recompensa de $10 millones dispuesta este año buscaba obtener datos que permitieran avanzar sobre su paradero. Finalmente, una pista condujo a los investigadores hasta Córdoba y derivó en su captura este sábado.

Con el sospechoso nuevamente a disposición de la Justicia, la investigación entrará ahora en una nueva etapa. Añazco deberá enfrentar una audiencia de imputación en Rosario por un doble homicidio cometido hace casi cuatro años.

En pocas palabras

  • Pablo Añazco detenido: El prófugo por el doble crimen de dos adolescentes en Rosario fue capturado en Córdoba.
  • Recompensa de $10 millones: Se ofrecía esta suma por información que permitiera localizar al acusado, buscado desde diciembre de 2022.
  • Doble crimen en Fonavi: La víctima principal del ataque de noviembre de 2022 sería un adolescente que sobrevivió.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen adolescente Rosario
Notas relacionadas
Giro en el triple crimen de Florencio Varela: quién es el nuevo sospechoso de la causa
Quién es David Alberto Godoy, el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela
El estremecedor relato del amigo que estuvo con el rugbier Federico Aramburú hasta el final

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar