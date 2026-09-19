En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pago
detenida
Presunta estafa

Compró quesos por $63 millones, los pagos nunca llegaron y quedó detenida

Una mujer de 25 años quedó imputada por una presunta estafa en Mar del Plata. La sospechosa realizó 33 operaciones y enviaba comprobantes de transferencias que nunca se acreditaban.

La Policía secuestró 95 piezas de queso durante un allanamiento realizado en Quequén (Foto: Poicía mejorada por IA)

La Policía secuestró 95 piezas de queso durante un allanamiento realizado en Quequén (Foto: Poicía mejorada por IA)

Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa por alrededor de $63 millones luego de descubrir que una clienta habría realizado 33 compras de mercadería sin que los pagos ingresaran a las cuentas de la empresa. La sospechosa enviaba comprobantes de transferencias que nunca se acreditaban.

Leé también Rodrigo Lussich contó la historia de la estafa de Fernando Cerimedo a su familia: "Situación muy dolorosa"
Rodrigo Lussich contó la historia de la estafa de Fernando Cerimedo a su familia: Situación muy dolorosa

Por el caso fue detenida una mujer de 25 años, acusada de enviar supuestos comprobantes de transferencias para concretar las operaciones. Durante un allanamiento realizado en su vivienda de Quequén, la Policía encontró parte de los productos que habrían sido adquiridos mediante la maniobra.

La investigación busca ahora reconstruir qué ocurrió con el resto de la mercadería, determinar el monto definitivo del perjuicio económico y establecer si los productos fueron revendidos. La maniobra habría comenzado con pedidos realizados por teléfono cuando la mujer se comunicaba con la quesería y luego enviaba una supuesta constancia de transferencia para acreditar el pago.

Después mandaba a un comisionista a retirar la mercadería, por lo que los productos salían del comercio pese a que el dinero finalmente no ingresaba. Las operaciones investigadas se realizaron entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre y en total habrían sido 33 compras, con operaciones que rondaban $1,5 millones cada una.

La sospechosa qued&oacute; imputada en una causa por presunta estafa y recuper&oacute; la libertad tras negarse a declarar (Foto: gentileza 0223)

La sospechosa quedó imputada en una causa por presunta estafa y recuperó la libertad tras negarse a declarar (Foto: gentileza 0223)

La situación fue descubierta cuando la empresa revisó sus registros contables y detectó que las transferencias que supuestamente respaldaban las compras nunca se habían acreditado. Otro dato terminó de encender las alarmas: un cliente de la zona habría advertido que los productos de la quesería eran ofrecidos a precios considerablemente bajos.

A partir de esa información, la empresa profundizó la revisión de sus movimientos y detectó las irregularidades y según la investigación, las constancias presentadas para justificar los pagos estaban relacionadas con una billetera virtual y una cuenta inexistente. La quesería realizó la denuncia el 11 de septiembre y el expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Allanaron una casa y encontraron 95 piezas de queso

Una vez identificada la presunta compradora y localizada su vivienda, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en la ciudad de Quequén. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 95 piezas de distintos tipos de queso, que ahora serán analizadas para establecer su procedencia y determinar si corresponden a la mercadería denunciada por la empresa.

Además, los agentes encontraron tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. Todos los elementos fueron incorporados al expediente.

Qué pasó con la mujer acusada de la estafa

Tras el allanamiento, la sospechosa fue trasladada a Mar del Plata para comparecer ante el fiscal. La mujer se negó a declarar y posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa imputada por el delito de estafa. La investigación no terminó ya que una de las principales tareas será analizar los teléfonos celulares y el cuaderno secuestrado para intentar reconstruir el posible circuito de comercialización de los productos.

La Justicia también deberá determinar qué ocurrió con la mercadería que no fue recuperada y establecer con precisión a cuánto asciende el perjuicio económico sufrido por la quesería. El monto denunciado inicialmente ronda los $63 millones, aunque la cifra definitiva dependerá del avance de las pericias y de la reconstrucción de cada una de las operaciones investigadas.

En pocas palabras

  • Arrestan a mujer: Detienen a una joven de 25 años por presunta estafa millonaria a una quesería de Mar del Plata.
  • Modus operandi: La sospechosa realizaba compras y enviaba comprobantes de transferencias falsas para retirar la mercadería sin pagar.
  • Hallazgo y causa: La policía secuestró parte de los productos y la mujer, imputada por estafa, recuperó la libertad mientras avanza la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pago detenida Estafa
Notas relacionadas
"Estafa gitana": así cayó la acusada de provocar la muerte de una peluquera por un "maleficio"
Cajeros automáticos: cómo evitar las cinco estafas más comunes a los usuarios
Un bebé está grave tras sufrir fracturas y tener cocaína en sangre: detuvieron a los padres

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar