Compró quesos por $63 millones, los pagos nunca llegaron y quedó detenida

La sospechosa quedó imputada en una causa por presunta estafa y recuperó la libertad tras negarse a declarar (Foto: gentileza 0223)

La situación fue descubierta cuando la empresa revisó sus registros contables y detectó que las transferencias que supuestamente respaldaban las compras nunca se habían acreditado. Otro dato terminó de encender las alarmas: un cliente de la zona habría advertido que los productos de la quesería eran ofrecidos a precios considerablemente bajos.

A partir de esa información, la empresa profundizó la revisión de sus movimientos y detectó las irregularidades y según la investigación, las constancias presentadas para justificar los pagos estaban relacionadas con una billetera virtual y una cuenta inexistente. La quesería realizó la denuncia el 11 de septiembre y el expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Allanaron una casa y encontraron 95 piezas de queso

Una vez identificada la presunta compradora y localizada su vivienda, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en la ciudad de Quequén. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Necochea.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 95 piezas de distintos tipos de queso, que ahora serán analizadas para establecer su procedencia y determinar si corresponden a la mercadería denunciada por la empresa.

Además, los agentes encontraron tres teléfonos celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. Todos los elementos fueron incorporados al expediente.

Qué pasó con la mujer acusada de la estafa

Tras el allanamiento, la sospechosa fue trasladada a Mar del Plata para comparecer ante el fiscal. La mujer se negó a declarar y posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa imputada por el delito de estafa. La investigación no terminó ya que una de las principales tareas será analizar los teléfonos celulares y el cuaderno secuestrado para intentar reconstruir el posible circuito de comercialización de los productos.

La Justicia también deberá determinar qué ocurrió con la mercadería que no fue recuperada y establecer con precisión a cuánto asciende el perjuicio económico sufrido por la quesería. El monto denunciado inicialmente ronda los $63 millones, aunque la cifra definitiva dependerá del avance de las pericias y de la reconstrucción de cada una de las operaciones investigadas.