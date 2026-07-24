Se conoció la primera foto del detenido por el femicidio de una modelo argentina

Se difundió la primera imagen de Juan Manuel Reverter tras su detención en Estados Unidos por el femicidio de Agostina Jalabert. La modelo argentina de 31 años fue asesinada en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.
El principal acusado por el crimen de la joven asesinada en Playa del Carmen fue capturado en el estado de Oregón tras permanecer prófugo durante tres años y medio.
Juan Manuel Reverter era buscado por Interpol y la Justicia argentina por el femicidio de Agostina Jalabert. (Foto: Instagram / Agostina Jalabert)
Se difundió la primera imagen de Juan Manuel Reverter tras su detención en Estados Unidos por el femicidio de Agostina Jalabert. La modelo argentina de 31 años fue asesinada en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.
La fotografía fue tomada durante el operativo realizado en el condado de Deschutes, estado de Oregón, donde el acusado fue arrestado luego de permanecer prófugo durante más de tres años y medio. El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), con la colaboración del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e Interpol Washington.
La imagen, difundida tras el operativo, muestra por primera vez a Reverter bajo custodia desde que comenzó la búsqueda internacional en su contra. Reverter era buscado por la Justicia mexicana, que lo acusa del femicidio de Agostina Jalabert. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades estadounidenses mientras avanza el proceso judicial que definirá su extradición a México, país donde deberá responder por el crimen.
La detención puso fin a una intensa búsqueda internacional impulsada luego de que la Justicia emitiera una alerta roja de Interpol, que permitió rastrear sus movimientos hasta localizarlo en territorio estadounidense.
Agostina Jalabert, oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo.
En un primer momento, las autoridades mexicanas investigaron el caso como un presunto suicidio y no vincularon al acusado con el hecho. Sin embargo, el avance de las pericias permitió descartar esa hipótesis y la causa fue recaratulada como femicidio.
De acuerdo con la investigación, la joven sufrió golpes, abuso sexual, quemaduras y fue ahorcada. Los peritos concluyeron que el acusado habría intentado simular un suicidio para desviar la investigación antes de escapar de México.
Tras la recaratulación de la causa, la Justicia mexicana solicitó la captura internacional de Reverter mediante una alerta roja de Interpol. La búsqueda se extendió durante más de tres años y medio hasta que finalmente fue localizado y detenido en el estado de Oregón.
Ahora, el próximo paso será el proceso de extradición para que el acusado sea trasladado a México y enfrente el juicio por el femicidio de Agostina Jalabert.