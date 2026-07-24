Se conoció la primera foto del detenido por el femicidio de una modelo argentina

Se conoció la primera imagen de Juan Manuel Reverter tras ser detenido en Estados Unidos. (Foto: Agencia NA)

El femicidio de Agostina Jalabert

Agostina Jalabert, oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo.

En un primer momento, las autoridades mexicanas investigaron el caso como un presunto suicidio y no vincularon al acusado con el hecho. Sin embargo, el avance de las pericias permitió descartar esa hipótesis y la causa fue recaratulada como femicidio.

De acuerdo con la investigación, la joven sufrió golpes, abuso sexual, quemaduras y fue ahorcada. Los peritos concluyeron que el acusado habría intentado simular un suicidio para desviar la investigación antes de escapar de México.

Juan Manuel Reverter. (Foto: archivo)

La captura que puso fin a más de tres años de búsqueda

Tras la recaratulación de la causa, la Justicia mexicana solicitó la captura internacional de Reverter mediante una alerta roja de Interpol. La búsqueda se extendió durante más de tres años y medio hasta que finalmente fue localizado y detenido en el estado de Oregón.

Ahora, el próximo paso será el proceso de extradición para que el acusado sea trasladado a México y enfrente el juicio por el femicidio de Agostina Jalabert.