Morena Rial recibió un duro golpe judicial y su situación se complica aún más

A través de sus redes sociales, el letrado sostuvo que el caso está siendo tratado con un criterio excesivamente riguroso y cuestionó el modo en que se está llevando adelante el expediente. Además, deslizó dudas sobre la imparcialidad del proceso.

En su Instagram, Cipolla hizo, además, una curiosa interpretación posible de la actitud del tribunal: "Como opinión personal, también me preocupa que este caso pueda desviar la atención pública de las críticas y cuestionamientos existentes en torno al accionar judicial en la causa por la muerte de Diego Maradona".

Por qué delitos se la condenó a Morena Rial

Según consta en el expediente, uno de los episodios que se encuentra bajo investigación tuvo lugar el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina. La Justicia sostiene que Morena Rial habría estado al frente del vehículo que habría sido utilizado durante el hecho, mientras otros miembros del grupo ingresaban al domicilio señalado para concretar el robo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte del movimiento y esas imágenes fueron incorporadas como elementos de prueba dentro de la causa judicial.

En paralelo, la mediática permanece bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica y continúa vigente la restricción que le impide utilizar redes sociales, una medida establecida por la Justicia como parte de las condiciones de cumplimiento de su pena.

La nueva resolución significa otro duro golpe para Morena, quien buscaba avanzar hacia una modificación de su situación procesal y dejar atrás el régimen de detención domiciliaria. Sin embargo, por el momento deberá seguir cumpliendo las medidas impuestas por la Justicia.