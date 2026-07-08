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Morena Rial recibió un duro golpe judicial y su situación se complica aún más

A pocos días de haber sido condenada por los robos a viviendas del conurbano bonaerense, Morenal Rial sufrió un nuevo golpe judicial.

8 jul 2026, 20:09
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La situación judicial de Morena Rial volvió a complicarse en las últimas horas. Después de haber sido condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos a viviendas del conurbano bonaerense, la hija de Jorge Rial recibió un nuevo revés: la Justicia no hizo lugar al pedido de libertad condicional presentado por su defensa.

De esta manera, la joven deberá continuar cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica y bajo las condiciones impuestas por el tribunal. El planteo había sido impulsado por los abogados de Morena luego de que la jueza María Coelho homologara el acuerdo de juicio abreviado que derivó en la condena por los hechos ocurridos en viviendas de Villa Adelina y Castelar.

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La defensa argumentó que la joven ya reunía los requisitos legales para acceder al beneficio debido al tiempo que llevaba privada de su libertad. Sin embargo, el tribunal resolvió rechazar la solicitud.

La decisión fue confirmada por Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena, quien manifestó su disconformidad con la resolución adoptada por la Justicia.

A través de sus redes sociales, el letrado sostuvo que el caso está siendo tratado con un criterio excesivamente riguroso y cuestionó el modo en que se está llevando adelante el expediente. Además, deslizó dudas sobre la imparcialidad del proceso.

En su Instagram, Cipolla hizo, además, una curiosa interpretación posible de la actitud del tribunal: "Como opinión personal, también me preocupa que este caso pueda desviar la atención pública de las críticas y cuestionamientos existentes en torno al accionar judicial en la causa por la muerte de Diego Maradona".

Por qué delitos se la condenó a Morena Rial

Según consta en el expediente, uno de los episodios que se encuentra bajo investigación tuvo lugar el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina. La Justicia sostiene que Morena Rial habría estado al frente del vehículo que habría sido utilizado durante el hecho, mientras otros miembros del grupo ingresaban al domicilio señalado para concretar el robo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte del movimiento y esas imágenes fueron incorporadas como elementos de prueba dentro de la causa judicial.

En paralelo, la mediática permanece bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica y continúa vigente la restricción que le impide utilizar redes sociales, una medida establecida por la Justicia como parte de las condiciones de cumplimiento de su pena.

La nueva resolución significa otro duro golpe para Morena, quien buscaba avanzar hacia una modificación de su situación procesal y dejar atrás el régimen de detención domiciliaria. Sin embargo, por el momento deberá seguir cumpliendo las medidas impuestas por la Justicia.

     

 

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