Lucía Galán dio detalles de su estado de salud y la operación que le salvó la vida: "Fue un milagro"

Ahí Lucía Galán remarcó que asistió al médico por un problema en los bronquios y cuando el técnico enfocó en su abdomen ahí se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“Me fui a hacer una tomografía de tórax porque tenía algunos problemas con los bronquios y el técnico milagrosamente enfocó más para abajo, tomó el abdomen también, y ahí apareció un quiste en el páncreas”, relató la cantante sobre el inesperado diagnóstico que recibió en ese entonces.

Sobre ese diagnóstico de casualidad que los médicos pudieron detectar a tiempo, la artista comentó aliviada: "Milagrosamente sino ya no estaba acá porque lo más probable es que fuera cancerígeno. El páncreas es complicado cuando estalla. Me operaron y estoy muy bien", concluyó la cantante que se ha recuperado favorablemente y volvió a los escenarios de la mejor manera.

El firme pedido de Mirtha Legrand al abrir su emporada en Mar del Plata

Mirtha Legrand presentó el sábado 10 de enero su primer programa de 2026 en la ciudad de Mar del Plata y no dejó pasar la oportunidad de hacer un pedido frente a cámara.

Desde las 21:30, La Noche de Mirtha dio inicio a una nueva temporada por El Trece. En su tradicional mesa, la conductora recibió a Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, y a Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia.

Chiquita aprovechó los primeros momentos frente a cámara para hacer un especial peddido a la gente por el turismo y la plaza que la recibe año tras año con los brazos abiertos.

“Estoy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan, que está divina: las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles… todo divino. Hay que veranear en Mar del Plata. Y los teatros, que son fantásticos", expresó la conductora.

Además, Mirtha Legrand recibió un elegante ramo de flores de parte de los productores del programa, como reconocimiento por formar parte, una vez más, de la nueva temporada.