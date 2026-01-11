En vivo Radio La Red
El clima este domingo en Buenos Aires y el pronóstico del SMN para el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el regreso del buen clima y un marcado ascenso de las temperaturas. ¿Cómo seguirá la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso del buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) para este domingo 11 de enero, en el cierre del fin de semana. Tras un sábado marcado por la inestabilidad, las lluvias y el viento, las condiciones mejoran y comienzan a subir las temperaturas.

Según el organismo oficial, la jornada se presentará sin precipitaciones, con cielo mayormente despejado y un clima ideal para actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo este domingo

De acuerdo al pronóstico del SMN, el domingo arrancará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, pero se despejará rápidamente a lo largo de la mañana, manteniéndose con buenas condiciones durante el resto del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un marcado ascenso térmico:

  • Mínima: 14 grados

  • Máxima: 30 grados

El ambiente será templado durante las primeras horas del día y cálido hacia la tarde, con valores típicos del verano porteño.

clima dom 11

Buen clima en el AMBA

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará marcada por el calor intenso y una muy baja probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA).

El lunes será el día más caluroso de la semana, ya que se espera que la temperatura máxima alcance los 34 grados, mientras que la mínima rondará los 22 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.

Las condiciones se mantendrán similares durante el martes y el miércoles, con jornadas calurosas, cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 23 grados de mínima y 33 de máxima. En ambos días se registrará además una leve presencia de vientos del sector este y norte, sin cambios significativos en el tiempo.

Recién hacia el jueves aparecen las primeras chances de inestabilidad. Según el SMN, hay entre un 10% y un 40% de probabilidades de chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde, lo que podría marcar un quiebre en la seguidilla de días calurosos.

Como consecuencia de este cambio, el viernes se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Pese a la baja térmica, el cielo estará de parcial a ligeramente nublado y no se esperan nuevas lluvias, consolidando un cierre de semana con mejores condiciones.

