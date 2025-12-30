En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
justicia
Vélez
FÚTBOL

La sorpresiva decisión de la Justicia en la causa de los cuatro exjugadores de Vélez acusados por abuso

La Justicia de Tucumán resolvió cerrar la causa por presunta violación grupal ocurrida en un hotel en marzo de 2024 y dictó el sobreseimiento de José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, exjugadores de Vélez.

La sorpresiva decisión de la Justicia en la causa de los cuatro exjugadores de Vélez acusados por abuso

La causa que mantuvo en vilo al fútbol argentino durante más de un año y medio llegó a su desenlace judicial. El juez de Tucumán, Gustavo Almonacid, resolvió el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa en el expediente que investigaba una presunta violación grupal denunciada en marzo de 2024 en San Miguel de Tucumán.

Leé también La Justicia suspendió el decreto del Gobierno y ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
la justicia suspendio el decreto del gobierno y ordeno aplicar la ley de financiamiento universitario
image

La decisión cerró definitivamente el proceso penal. Según se informó en A24, el magistrado concluyó que no existió delito en la habitación 407 del Hotel Hilton Garden Inn, donde se habría producido el hecho denunciado tras un partido entre Vélez y Atlético Tucumán.

Sebastián Sosa ya había sido sobreseído con anterioridad, mientras que en las últimas horas se resolvió la situación procesal de los otros tres futbolistas, quienes quedaron libres de culpa y cargo.

Por qué el juez decidió sobreseer a los exjugadores de Vélez

De acuerdo a lo expuesto en el fallo, uno de los elementos centrales para la resolución fue el testimonio de una amiga íntima de la denunciante, quien declaró ante la Justicia que aquella noche no hubo una violación. Ese relato fue considerado determinante por el juez Almonacid para cerrar la investigación penal.

La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y, durante el proceso, la denunciante había prestado declaración en reiteradas oportunidades, incluso a través de una cámara Gesell, ratificando su versión inicial. Sin embargo, el magistrado entendió que las pruebas reunidas no alcanzaban para sostener la acusación.

Cómo se había iniciado la causa

El expediente se abrió en marzo de 2024, cuando una periodista de 24 años denunció a los cuatro futbolistas, quienes en ese momento integraban el plantel profesional de Vélez. El hecho habría ocurrido en el hotel donde se alojaba el equipo tras disputar un encuentro por la Liga Profesional en Tucumán.

Tras conocerse la denuncia, el club de Liniers activó el protocolo por violencia de género y apartó inmediatamente a los jugadores del plantel. Con el correr de los meses, todos dejaron la institución.

Las imputaciones y las medidas durante el proceso

En el avance de la causa, la fiscal María Eugenia Posse había imputado a Abiel Osorio por abuso sexual simple y a Sebastián Sosa por abuso sexual agravado en carácter de partícipe secundario. En el caso de Braian Cufré y José Florentín, la acusación era más grave: abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

Sosa recuperó la libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos y luego fue autorizado a volver a jugar en Uruguay. Los otros tres futbolistas cumplieron prisión domiciliaria y obtuvieron la libertad en junio de 2024. Con el tiempo, todos retomaron su carrera profesional en distintos clubes.

Un cierre judicial que no borró el impacto

El fallo pone punto final a una de las causas más resonantes que involucró a futbolistas en los últimos años y tuvo fuerte impacto institucional, mediático y deportivo. Aunque la Justicia determinó el sobreseimiento, el caso marcó un antes y un después tanto para los jugadores como para el club y volvió a instalar el debate sobre los protocolos, la exposición pública y los tiempos judiciales en causas de alta sensibilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
justicia Vélez Abuso
Notas relacionadas
Tragedia: un entrenador español y sus pequeños hijos murieron en un naufragio
Franco Colapinto sorprendió con su visita en un supermercado
Terrible accidente de un piloto argentino de rally durante sus vacaciones: qué descuido lo provocó

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar