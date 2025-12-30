La sorpresiva decisión de la Justicia en la causa de los cuatro exjugadores de Vélez acusados por abuso

La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y, durante el proceso, la denunciante había prestado declaración en reiteradas oportunidades, incluso a través de una cámara Gesell, ratificando su versión inicial. Sin embargo, el magistrado entendió que las pruebas reunidas no alcanzaban para sostener la acusación.

Cómo se había iniciado la causa

El expediente se abrió en marzo de 2024, cuando una periodista de 24 años denunció a los cuatro futbolistas, quienes en ese momento integraban el plantel profesional de Vélez. El hecho habría ocurrido en el hotel donde se alojaba el equipo tras disputar un encuentro por la Liga Profesional en Tucumán.

Tras conocerse la denuncia, el club de Liniers activó el protocolo por violencia de género y apartó inmediatamente a los jugadores del plantel. Con el correr de los meses, todos dejaron la institución.

Las imputaciones y las medidas durante el proceso

En el avance de la causa, la fiscal María Eugenia Posse había imputado a Abiel Osorio por abuso sexual simple y a Sebastián Sosa por abuso sexual agravado en carácter de partícipe secundario. En el caso de Braian Cufré y José Florentín, la acusación era más grave: abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

Sosa recuperó la libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos y luego fue autorizado a volver a jugar en Uruguay. Los otros tres futbolistas cumplieron prisión domiciliaria y obtuvieron la libertad en junio de 2024. Con el tiempo, todos retomaron su carrera profesional en distintos clubes.

Un cierre judicial que no borró el impacto

El fallo pone punto final a una de las causas más resonantes que involucró a futbolistas en los últimos años y tuvo fuerte impacto institucional, mediático y deportivo. Aunque la Justicia determinó el sobreseimiento, el caso marcó un antes y un después tanto para los jugadores como para el club y volvió a instalar el debate sobre los protocolos, la exposición pública y los tiempos judiciales en causas de alta sensibilidad.