Deportes
Sosa
Vélez
EX VÉLEZ

El fuerte mensaje del ex arquero de Vélez, Sebastián Sosa, tras ser sobreseído en la causa por abuso: "Contundente..."

El arquero uruguayo se expresó luego de que la Justicia de Tucumán absolviera a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por una joven en marzo de 2024.

El fallo judicial que sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados por una presunta violación grupal en Tucumán tuvo su correlato inmediato en las redes sociales. Sebastián Sosa, uno de los futbolistas involucrados en la causa, utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse públicamente luego de que el juez José Augusto Páez Almonacid resolviera absolverlos, al considerar que no existió delito.

image

Sebastián Sosa (en la foto, junto a su abogado) fue sobreseído en la causa que lo investigó por abuso sexual. (Foto: X/@JorgeCBarrera)

“Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos. Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, escribió el arquero uruguayo en un posteo que rápidamente se viralizó. En el mismo mensaje agradeció especialmente a su familia, a su esposa, a sus amigos y a sus abogados defensores Ernesto Baaclini y Jorge Barrera.

El ex Vélez reforzó luego ese mensaje en sus historias de Instagram, donde agregó una frase breve pero contundente: “Gracias Dios. Se hizo justicia”. El descargo marcó el primer pronunciamiento personal fuerte de Sosa tras una causa que se extendió durante más de un año y medio y que tuvo alto impacto mediático.

Qué dijo Sebastián Sosa después del fallo

Además de su posteo en redes, Sosa amplió su postura en diálogo con el programa Último al arco. Allí calificó el fallo como un alivio personal y familiar. “La Justicia dijo lo que tenía que suceder desde el primer momento. Fue un proceso largo, duro y difícil, pero hoy es un gran día”, expresó.

El arquero, que actualmente milita en Juventud Las Piedras de Uruguay tras quedar libre de Vélez, remarcó el desgaste emocional que atravesó durante la investigación. “Descubrí el sentimiento de miedo a través de esta situación. Es un alivio poder cerrar este capítulo amargo”, sostuvo, y agregó una reflexión personal vinculada al debate social que rodeó el caso: “Tengo una hija de 16 años y estoy de acuerdo con que pueda alzar su voz y con la igualdad de género, pero estas situaciones no tienen nada que ver con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando entra alguien a hacer una falsa denuncia”.

Qué postura tomó la defensa tras el sobreseimiento

El abogado Jorge Barrera también se expresó públicamente a través de X (ex Twitter), donde celebró el fallo judicial y destacó su alcance jurídico. “La sentencia es contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal”, escribió.

En su mensaje, Barrera subrayó que la perspectiva de género, indispensable en este tipo de causas, “no deroga ni exime las garantías individuales, el principio de igualdad ante la ley ni los principios de un Estado democrático de Derecho”.

Qué dijo la denunciante tras conocerse la decisión judicial

Del otro lado, la joven que denunció a los futbolistas expresó su profundo malestar tras escuchar el fallo. En diálogo con TN, aseguró que continuará el camino judicial: “Voy a llegar hasta la última instancia”. Visiblemente afectada, sostuvo: “Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado”.

La denunciante remarcó el impacto personal que tuvo el proceso: “Es un sentimiento de tristeza, primero como mujer y segundo como persona joven. No merezco el escarnio público al que me han sometido”. Y concluyó: “No puede ser un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos”.

El caso, que sacudió al fútbol argentino desde marzo de 2024, cerró así su capítulo judicial en Tucumán, aunque sigue generando repercusiones sociales, mediáticas y personales que exceden el fallo y mantienen el debate abierto.

