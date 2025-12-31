El fuerte mensaje del ex arquero de Vélez, Sebastián Sosa, tras ser sobreseído en la causa por abuso: "Contundente..."

Qué dijo Sebastián Sosa después del fallo

Además de su posteo en redes, Sosa amplió su postura en diálogo con el programa Último al arco. Allí calificó el fallo como un alivio personal y familiar. “La Justicia dijo lo que tenía que suceder desde el primer momento. Fue un proceso largo, duro y difícil, pero hoy es un gran día”, expresó.

El arquero, que actualmente milita en Juventud Las Piedras de Uruguay tras quedar libre de Vélez, remarcó el desgaste emocional que atravesó durante la investigación. “Descubrí el sentimiento de miedo a través de esta situación. Es un alivio poder cerrar este capítulo amargo”, sostuvo, y agregó una reflexión personal vinculada al debate social que rodeó el caso: “Tengo una hija de 16 años y estoy de acuerdo con que pueda alzar su voz y con la igualdad de género, pero estas situaciones no tienen nada que ver con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando entra alguien a hacer una falsa denuncia”.

Qué postura tomó la defensa tras el sobreseimiento

El abogado Jorge Barrera también se expresó públicamente a través de X (ex Twitter), donde celebró el fallo judicial y destacó su alcance jurídico. “La sentencia es contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal”, escribió.

En su mensaje, Barrera subrayó que la perspectiva de género, indispensable en este tipo de causas, “no deroga ni exime las garantías individuales, el principio de igualdad ante la ley ni los principios de un Estado democrático de Derecho”.

Qué dijo la denunciante tras conocerse la decisión judicial

Del otro lado, la joven que denunció a los futbolistas expresó su profundo malestar tras escuchar el fallo. En diálogo con TN, aseguró que continuará el camino judicial: “Voy a llegar hasta la última instancia”. Visiblemente afectada, sostuvo: “Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado”.

La denunciante remarcó el impacto personal que tuvo el proceso: “Es un sentimiento de tristeza, primero como mujer y segundo como persona joven. No merezco el escarnio público al que me han sometido”. Y concluyó: “No puede ser un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos”.

El caso, que sacudió al fútbol argentino desde marzo de 2024, cerró así su capítulo judicial en Tucumán, aunque sigue generando repercusiones sociales, mediáticas y personales que exceden el fallo y mantienen el debate abierto.