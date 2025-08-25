Aumentos de ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH, embarazo y otras asignaciones

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH . Por lo tanto, el monto que efectivamente cobran las familias será de $92.052 por hijo .

AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744

Asignación por Embarazo para Protección Social: $115.065

Ayuda Escolar Anual: $43.522

Asignación por Nacimiento: $67.064

Asignación por Adopción: $401.095

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065

AUH_credito ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para la AUH: de cuánto es

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche

Si bien las asignaciones familiares recibieron el aumento del 1,9%, no todas las prestaciones fueron alcanzadas por la actualización de septiembre.

La Tarjeta Alimentar, una de las ayudas más esperadas por los titulares de AUH y asignación por embarazo, mantendrá los mismos montos:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres hijos o más

Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días sí tuvo una actualización y llegará en septiembre a $42.711. Este beneficio se deposita junto con la AUH y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia.

AUH en septiembre: cuánto se cobra realmente

Si se combinan los distintos beneficios, el monto final que perciben las familias puede variar considerablemente.

Por ejemplo, una familia con un hijo titular de la AUH cobrará en septiembre:

AUH neta (80%): $92.052

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche, de corresponder: $42.711

Total estimado: $187.013 en el mes

En tanto, una familia con dos hijos recibirá:

AUH neta: $184.104

Tarjeta Alimentar: $81.936

Complemento Leche si hay un menor de 3 años: $42.711

Total estimado: $308.751 en septiembre

Para quienes tienen tres hijos o más, la cifra es aún más significativa:

AUH neta: $276.156

Tarjeta Alimentar: $108.062

Complemento Leche: $42.711

Total estimado: $426.929 en el mes

Estos montos ilustran cómo, a pesar de los aumentos moderados, el combo de prestaciones representa un ingreso clave en los hogares de menores recursos.

Calendario confirmado de pagos para AUH en septiembre 2025

Además de los aumentos, ANSES ya publicó el calendario de pagos para la AUH en septiembre. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del DNI del titular: