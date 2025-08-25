Aumentos de ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH, embarazo y otras asignaciones

-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto que efectivamente cobran las familias será de $92.052 por hijo.
-
AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744
-
Asignación por Embarazo para Protección Social: $115.065
-
Ayuda Escolar Anual: $43.522
-
Asignación por Nacimiento: $67.064
-
Asignación por Adopción: $401.095
-
Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065
ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para la AUH: de cuánto es
Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche
Si bien las asignaciones familiares recibieron el aumento del 1,9%, no todas las prestaciones fueron alcanzadas por la actualización de septiembre.
La Tarjeta Alimentar, una de las ayudas más esperadas por los titulares de AUH y asignación por embarazo, mantendrá los mismos montos:
Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días sí tuvo una actualización y llegará en septiembre a $42.711. Este beneficio se deposita junto con la AUH y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia.
AUH en septiembre: cuánto se cobra realmente
Si se combinan los distintos beneficios, el monto final que perciben las familias puede variar considerablemente.
Por ejemplo, una familia con un hijo titular de la AUH cobrará en septiembre:
Total estimado: $187.013 en el mes
En tanto, una familia con dos hijos recibirá:
Total estimado: $308.751 en septiembre
Para quienes tienen tres hijos o más, la cifra es aún más significativa:
Total estimado: $426.929 en el mes
Estos montos ilustran cómo, a pesar de los aumentos moderados, el combo de prestaciones representa un ingreso clave en los hogares de menores recursos.
Calendario confirmado de pagos para AUH en septiembre 2025
Además de los aumentos, ANSES ya publicó el calendario de pagos para la AUH en septiembre. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del DNI del titular:
-
Lunes 8: DNI terminados en 0
-
Martes 9: DNI terminados en 1
-
Miércoles 10: DNI terminados en 2
-
Jueves 11: DNI terminados en 3
-
Viernes 12: DNI terminados en 4
-
Lunes 15: DNI terminados en 5
-
Martes 16: DNI terminados en 6
-
Miércoles 17: DNI terminados en 7
-
Jueves 18: DNI terminados en 8
-
Viernes 19: DNI terminados en 9