Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Aumentos de ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH, embarazo y otras asignaciones

Con el aumento de septiembre 2025, ANSES actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales. Conocé cuánto se cobra, los requisitos y el calendario de pagos confirmado.

ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH

El mes de septiembre 2025 llega con novedades importantes para millones de familias que dependen de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio por parte del INDEC, se confirmaron los nuevos montos de las asignaciones familiares y universales, además de los calendarios de pago que regirán durante las próximas semanas.

Combos AUH septiembre 2025: todos los beneficios que podés sumar en un mismo mes

La actualización se da en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, que introdujo un cambio trascendental: las prestaciones sociales y jubilatorias ya no se actualizan de manera trimestral, sino que se ajustan todos los meses en base a la inflación medida por el IPC. Esta modificación busca que los ingresos de los beneficiarios estén más alineados con el costo de vida y que la pérdida de poder adquisitivo sea menor frente a los aumentos constantes de precios.

Cómo será el aumento en las asignaciones en septiembre 2025

A partir de septiembre, las asignaciones familiares experimentarán un incremento del 1,9% en línea con el IPC de julio. Si bien el porcentaje puede parecer moderado, en un contexto inflacionario cada ajuste resulta fundamental para las familias de menores ingresos.

Los nuevos montos quedarán de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto que efectivamente cobran las familias será de $92.052 por hijo.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $115.065

  • Ayuda Escolar Anual: $43.522

  • Asignación por Nacimiento: $67.064

  • Asignación por Adopción: $401.095

  • Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065

AUH_credito
ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para la AUH: de cuánto es

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche

Si bien las asignaciones familiares recibieron el aumento del 1,9%, no todas las prestaciones fueron alcanzadas por la actualización de septiembre.

La Tarjeta Alimentar, una de las ayudas más esperadas por los titulares de AUH y asignación por embarazo, mantendrá los mismos montos:

  • $52.250 por un hijo

  • $81.936 por dos hijos

  • $108.062 por tres hijos o más

Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días sí tuvo una actualización y llegará en septiembre a $42.711. Este beneficio se deposita junto con la AUH y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia.

AUH en septiembre: cuánto se cobra realmente

Si se combinan los distintos beneficios, el monto final que perciben las familias puede variar considerablemente.

Por ejemplo, una familia con un hijo titular de la AUH cobrará en septiembre:

  • AUH neta (80%): $92.052

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche, de corresponder: $42.711

Total estimado: $187.013 en el mes

En tanto, una familia con dos hijos recibirá:

  • AUH neta: $184.104

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Complemento Leche si hay un menor de 3 años: $42.711

Total estimado: $308.751 en septiembre

Para quienes tienen tres hijos o más, la cifra es aún más significativa:

  • AUH neta: $276.156

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Complemento Leche: $42.711

Total estimado: $426.929 en el mes

Estos montos ilustran cómo, a pesar de los aumentos moderados, el combo de prestaciones representa un ingreso clave en los hogares de menores recursos.

Calendario confirmado de pagos para AUH en septiembre 2025

Además de los aumentos, ANSES ya publicó el calendario de pagos para la AUH en septiembre. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del DNI del titular:

  • Lunes 8: DNI terminados en 0

  • Martes 9: DNI terminados en 1

  • Miércoles 10: DNI terminados en 2

  • Jueves 11: DNI terminados en 3

  • Viernes 12: DNI terminados en 4

  • Lunes 15: DNI terminados en 5

  • Martes 16: DNI terminados en 6

  • Miércoles 17: DNI terminados en 7

  • Jueves 18: DNI terminados en 8

  • Viernes 19: DNI terminados en 9

