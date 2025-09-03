Un conductor de una app fue detenido en Rosario por desviar el viaje de una adolescente

Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico aguardaban por orden de la fiscal Andrea Vega, quien dispuso la detención del chofer, además del secuestro de su celular y el vehículo.

detuvieron-en-rosario-a-un-chofer-de-una-app-que-desvio-su-recorrido-mientras-llevaba-a-una-nena-de-13-anos-foto-google-street-view-4OKQZ2NDBNFHPCJPUR53VKNTHI (1) Detuvieron en Rosario a un chofer de una app que desvió su recorrido mientras llevaba a una nena de 13 años. (Foto: Google Street View)

Investigación en curso

Fuentes judiciales indicaron que se están revisando los datos del recorrido exacto y se tomarán declaraciones a la menor para determinar si se trató de un intento de secuestro o de otra circunstancia irregular.

Hasta el momento, la empresa de transporte para la que trabaja el conductor no emitió ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.