En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Rosario
App
Preocupación

Un conductor de una app fue detenido en Rosario por desviar el viaje de una adolescente

La familia denunció el cambio de rumbo y el chofer fue interceptado por la policía. La menor de 13 años había pedido un viaje desde un club deportivo.

Un conductor de una app fue detenido en Rosario por desviar viaje de una adolescente. 

Un conductor de una app fue detenido en Rosario por desviar viaje de una adolescente. 

Una menor de 13 años pidió un viaje desde un club deportivo en Rosario y su familia advirtió que el chofer tomó una ruta opuesta hacia Funes. Tras la denuncia al 911, el chofer fue detenido e investigan las circunstancias del hecho luego de ser interceptado por la policía.

Leé también WhatsApp revoluciona todo con los chats de invitados: cómo hablar con alguien que no tiene la app
WhatsApp revoluciona todo con los chats de invitados: cómo hablar con alguien que no tiene la app.

Este nuevo caso genera alarma en Rosario luego de que el conductor de una aplicación de viajes fue detenido este martes por la noche luego de desviar el recorrido mientras trasladaba a una pasajera de 13 años.

El hecho comenzó cuando la adolescente solicitó un viaje desde el club Los Caranchos, ubicado en calle Wilde al 1800, hasta su casa en barrio Ludueña. Sin embargo, según relataron sus padres, que seguían el trayecto en tiempo real por la app, el chofer tomó una dirección contraria y se dirigió hacia la ciudad de Funes, por la autopista Rosario–Córdoba.

Captura
Un chofer de Uber fue demorado el martes 2 de septiembre de 2025 en pasaje Isaacs al 300 bis porque se desvi&oacute; mientras llevaba a una nena de 13 a&ntilde;os.&nbsp;

Un chofer de Uber fue demorado el martes 2 de septiembre de 2025 en pasaje Isaacs al 300 bis porque se desvió mientras llevaba a una nena de 13 años.

La reacción de la familia y el operativo policial

La madre intentó comunicarse con el conductor a través de la aplicación, pero al no obtener respuesta decidió llamar varias veces al 911 para advertir sobre la situación. El recorrido continuó de manera errática hasta que, con demora, el vehículo finalmente llegó al domicilio pactado.

Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico aguardaban por orden de la fiscal Andrea Vega, quien dispuso la detención del chofer, además del secuestro de su celular y el vehículo.

detuvieron-en-rosario-a-un-chofer-de-una-app-que-desvio-su-recorrido-mientras-llevaba-a-una-nena-de-13-anos-foto-google-street-view-4OKQZ2NDBNFHPCJPUR53VKNTHI (1)
Detuvieron en Rosario a un chofer de una app que desvi&oacute; su recorrido mientras llevaba a una nena de 13 a&ntilde;os. (Foto: Google Street View)

Detuvieron en Rosario a un chofer de una app que desvió su recorrido mientras llevaba a una nena de 13 años. (Foto: Google Street View)

Investigación en curso

Fuentes judiciales indicaron que se están revisando los datos del recorrido exacto y se tomarán declaraciones a la menor para determinar si se trató de un intento de secuestro o de otra circunstancia irregular.

Hasta el momento, la empresa de transporte para la que trabaja el conductor no emitió ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario App
Notas relacionadas
Qué es la autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar la app
Rafael Ferro sorprendió al contar que manejaba un auto en una app antes de su serie con Tini Stoessel
La secuestró y le quemó el cuerpo con ácido para borrarle tatuajes: el calvario de una mujer en Rosario

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar