"No fue fácil": la China Suárez contó cómo afectó a Nicolás Cabré la mudanza de Rufina a Turquía

Qué dijo la China Suárez sobre los celos de Mauro Icardi y qué haría si ve un like de él a otra mujer

La China Suárez rompió el silencio desde Turquía y habló después de un largo tiempo sobre su relación con Mauro Icardi, que atraviesa un presente inmejorable.

En una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), la actriz se refirió abiertamente a sus celos y reveló qué actitud tendría si encontrara algo que no le gusta en el mundo virtual.

"Potencial: si le pescas un like a alguien, ¿eso desataría una crisis?", le preguntó sin rodeos la conductora. La China respondió con total seguridad y confianza en su pareja.

"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", explicó. Y sumó: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".

Cuando le consultaron si podría perdonar una infidelidad, Suárez fue categórica: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces sé que sería un suplicio la relación después".

La actriz reforzó su postura con firmeza: "Yo confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas".

En ese mismo contexto, reveló que muchas mujeres famosas intentan acercarse a su pareja: "¿Sabés la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza".

"Quemalas, incendialas...", le sugirió divertida Moria. Pero la China fue contundente: "Mucha foto, mucho video... Ni loca, no me interesa en lo más mínimo. Yo confío en él y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina".