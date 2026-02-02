La categórica sentencia de la China Suárez sobre si tendría vínculo con Wanda Nara: "Las cosas..."

En contraposición, la China Suárez dejó en claro que tiene memoria y le costaría tener un vínculo más cordial con Wanda Nara tras las tensiones entre las partes durante el último tiempo.

“Soy una persona pacífica a lo que no le gustan los conflictos, pero a mí la falta de respeto y las cosas que no me gustan yo no me las olvido, hasta el día que me muero. Entonces no se puede forzar tener un buen vínculo con gente con la que uno no desea tenerlo”, afirmó categórica la protagonista de la serie Hija del fuego.

Y consultada sobre si piensa que se resolverán los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja del futbolista comentó con prudencia: "No me meto en general en lo que no me conviene, ni públicamente ni en la vida real. La realidad es que lo que pasa con ellos es que hay muchos temas judiciales, denuncias falsas, mucha cosa que yo no viví".

"Entonces no puedo comparar una relación mía donde yo me separé cuando quise, no estaba casada y fue todo mucho más fácil. Creo que son situaciones muy distintas y no se pueden ni comparar", cerró la actriz.

Embed

El acuerdo virtual entre la China Suárez y Mauro Icardi

Moria Casán entrevistó a la China Suárez y le consultó a la actriz sobre cómo reaccionaría si descubre algún like de Mauro Icardi en Instagram a otra mujer.

La actriz fue sincera y remarcó la confianza mutua que se tienen y que esa acción no la haría el deportista sabiendo de la repercusión que puede llegar a alcanzar.

"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", precisó la protagonista de la serie Hija del fuego.

Y agregó al respecto del pacto que mantienen: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".

Ante la consulta si podria perdonar una infidelidad de él, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".

"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", concluyó con total seguridad.