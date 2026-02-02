La categórica sentencia de la China Suárez sobre si tendría vínculo con Wanda Nara: "Las cosas..."

La China Suárez habló de todos los temas desde Turquía en una extensa entrevista al aire con Moria Casán y se refirió además a su máxima enemiga: Wanda Nara, ex de Mauro Icardi.
La China Suárez fue terminante al ser consultada si podría tener un vínculo cordial con Wanda Nara tras los constantes cruces con Mauro Icardi.
Nazarena Di Serio le preguntó si podría en un futuro tener un mejor vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en caso de que las circunstancias familiares así lo requirieran.
Sin embargo, la actriz dejó en clara su firme postura y remarcó además el gran diálogo que mantiene con Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré. “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi, siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella”, expresó la actriz.
Y destacó la comunicación permanente que sostienen cuando su hija está con ella: "Me parece una chica lindísima, luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con Rufi, que la quiere mucho. Siempre hablamos, hacemos videollamadas, hacen planes juntas y eso a mí me encanta”.
En contraposición, la China Suárez dejó en claro que tiene memoria y le costaría tener un vínculo más cordial con Wanda Nara tras las tensiones entre las partes durante el último tiempo.
“Soy una persona pacífica a lo que no le gustan los conflictos, pero a mí la falta de respeto y las cosas que no me gustan yo no me las olvido, hasta el día que me muero. Entonces no se puede forzar tener un buen vínculo con gente con la que uno no desea tenerlo”, afirmó categórica la protagonista de la serie Hija del fuego.
Y consultada sobre si piensa que se resolverán los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja del futbolista comentó con prudencia: "No me meto en general en lo que no me conviene, ni públicamente ni en la vida real. La realidad es que lo que pasa con ellos es que hay muchos temas judiciales, denuncias falsas, mucha cosa que yo no viví".
"Entonces no puedo comparar una relación mía donde yo me separé cuando quise, no estaba casada y fue todo mucho más fácil. Creo que son situaciones muy distintas y no se pueden ni comparar", cerró la actriz.
Moria Casán entrevistó a la China Suárez y le consultó a la actriz sobre cómo reaccionaría si descubre algún like de Mauro Icardi en Instagram a otra mujer.
La actriz fue sincera y remarcó la confianza mutua que se tienen y que esa acción no la haría el deportista sabiendo de la repercusión que puede llegar a alcanzar.
"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", precisó la protagonista de la serie Hija del fuego.
Y agregó al respecto del pacto que mantienen: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".
Ante la consulta si podria perdonar una infidelidad de él, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".
"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", concluyó con total seguridad.