Día clave para Martín del Río en el juicio por el doble parricidio en Vicente López: qué pena podría recibir

Martín del Río está imputado por “homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y en carácter de criminis causae”, es decir, matar para cometer otro delito, en este caso quedarse con los bienes de sus padres. De ser hallado culpable, podría recibir la pena de prisión perpetua.

El juicio, que inició el lunes, transcurre con Del Río detenido en la Unidad Penal N° 48 de San Martín, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La sentencia podría cerrar un capítulo de uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años en la zona norte del conurbano bonaerense.

Desde su hermano hasta su exmujer han testificado en su contra, describiéndolo como un monstruo que afectó incluso a sus propios hijos. A pesar de haber hablado durante una hora para defenderse y negar las acusaciones, alegando falta de pruebas concluyentes y cuestionando la identificación por las cámaras debido a su renguera, el jurado popular emitirá hoy su veredicto tras los alegatos finales.



Martín del Río declaró, lloró y negó la autoría de los crímenes: "Soy inocente"

Este jueves fue el turno del propio sospechoso de declarar. En ese marco, Martín del Río lloró y dijo ser “inocente” ante el Tribunal Oral N°7 de San Isidro. Este viernes el jurado popular dará dictamen de si es responsable o no de los crímenes de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso en 2022.

Frente al Tribunal y del jurado exclamó que es “inocente”, que es una “injusticia” el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque “los adoraba". El imputado habló por más de una hora, mientras el jurado lo escuchaba atentamente.

Después del testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: “Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones”.

“La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas”, exclamó y dijo que su cliente no aceptó preguntas porque “declaró tres veces y fue siempre maltratado”.