Discutió por una maniobra de tránsito y terminó desfigurado tras el ataque de cuatro personas

La víctima fue identificada como Nazareno Urraco, de 22 años, quien declaró a Canal 3 de Rosario que el sábado transitaba en su auto por una calle de Casilda cuando otro vehículo lo encerró.

Al bajar para pedir explicaciones, del otro rodado descendieron tres hombres y una mujer, que lo empezaron a golpear. "Me defendí hasta que no pude más”, detalló el muchacho, y contó que quedó inconsciente debido a los golpes.

joven desfigurado pelea transito.jpg Así quedó el joven tras sufrir una brutal golpiza.

“Me pisaron la cabeza y no podía decir nada, porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza”, agregó, y señaló: “No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron, estoy vivo de milagro”.

Urraco fue trasladado a un centro asistencial y quedó con su rostro desfigurado. Tras esto, los agresores fueron detenidos y trasladados a la Unidad Regional local.