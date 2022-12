Doble crimen de Vicente López: Nina se presentó a declarar y dijo que Martín del Río le da "asco"

La abogada particular del detenido Martín Del Río, Mónica Chirivín, pidió que la mujer sea convocada luego de que diera una entrevista televisiva y afirmara que cuando encontró los cuerpos escuchó "ruidos" en la casa.

"Yo no escuché ruidos cuando encontré el cuerpo", desmintió este viernes Nina Aquino, en declaraciones a A24.

Consultada sobre si le gustaría hablar con Martín del Río, la mujer fue tajante. "El me da asco, no quiero hablar con él", expresó antes de ingresar a declarar, y concluyó: "Me duelen las acusaciones que me hizo, me duele en el alma, es todo muy terrible".

Embed

Este viernes, los fiscales Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso convocaron a María Ninfa "Nina" Aquino (64) para las 10 en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López, situada en la calle San Martín 4791, en Villa Martelli.

La mujer estaba hoy acompañada por su defensor Hugo López Carribero. Nina Aquino trabajó 12 años para las víctimas José Enrique Del Rio (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72). Fue quien el pasado 25 de agosto los encontró asesinados.

El matrimonio apareció sin vida -él de tres balazos y ella de uno- en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.