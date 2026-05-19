Luis Ventura reveló a quién votó como mejor conductora en los Martín Fierro 2026

Las declaraciones de Ventura se dan en el marco de la 54ª edición de los Martín Fierro de Televisión, que se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero, organizada por APTRA y transmitida por Telefe. La conducción de la gala estuvo a cargo de Santiago del Moro, y el gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, quien se alzó con el Martín Fierro de Oro.

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¿Qué dijo Guido Kaczka tras alzarse con el Oro en los Martín Fierro?

Guido Kaczka se quedó con el máximo galardón de la noche de los Martín Fierro 2026, en una ceremonia en la que su nombre había sonado con fuerza desde días antes. Cuando Santiago del Moro abrió el sobre y lo anunció como ganador, las especulaciones que habían crecido durante toda la previa quedaron confirmadas.

Visiblemente emocionado, Kaczka tomó la palabra y agradeció con el corazón: "Muchísimas gracias. La tele es mi vida, encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento. Lo sentí esta noche y lo sentí siempre".

Y continuó: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".

El Martín Fierro de Oro cerró una noche que lo tuvo como protagonista indiscutido y que vino a coronar años de trabajo incansable al frente de la pantalla chica.