Documental de Maradona: la importante decisión contra la jueza Makintach que tomó la Justicia

La magistrada también desestimó su participación en el documental, aclarando que la única entrevista que concedió fue antes del inicio del debate oral, en un día no laborable y sin interferir en su tarea judicial.

Asimismo, negó haber guionado las audiencias o incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de fondos o incumplimiento de deberes. Según subrayó, todas las decisiones adoptadas fueron colegiadas y no atribuibles a un solo juez.

Finalmente, Makintach aseguró que su caso tiene “un fuerte componente mediático y de presiones externas” y no se sustenta en pruebas jurídicas concretas.