En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Dólar
policía
Consejos

Dólares falsos: la recomendación de la Policía Federal para detectarlos

La fuerza difundió en redes sociales los tres pasos clave para corroborar si un billete de dólar es auténtico y evitar fraudes.

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos.

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos.

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos. La iniciativa, publicada en sus redes sociales, se basa en un método sencillo resumido en la consigna: “Tocá, mirá y girá”.

Leé también Alertan por la circulación de billetes de $20 mil falsos: cómo detectarlos
Denuncian la circulación de billetes falsos de $20 mil. 

El objetivo es que cualquier persona pueda identificar rápidamente señales de billetes apócrifos y evitar fraudes, en un contexto donde circula cada vez más moneda extranjera en el país.

Cómo detectar los dólares falsos: los consejos de la Policía Federal

Embed

  • Tocá: Al sostener el billete, se debe sentir la textura del papel y el relieve de los números y figuras. Los dólares auténticos presentan un papel firme y rugoso, con detalles en relieve difíciles de reproducir.

  • Mirá: Colocando el billete a contraluz se pueden ver marcas de agua y el hilo de seguridad, que incluyen la inscripción del valor del billete y la palabra “USA”. Los billetes falsos suelen carecer de estos elementos o presentarlos de forma defectuosa.

  • Girá: Al inclinarlo, ciertos detalles cambian de color o muestran efectos visuales específicos, como ocurre en los billetes de 100 dólares con su banda de seguridad y el hilo 3D.

Esta guía forma parte de un programa aprobado por el Ministerio de Seguridad que busca estandarizar la detección de moneda falsificada. Además de dólares, también se pueden aplicar procedimientos similares para identificar pesos y euros falsos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar policía
Notas relacionadas
El BCRA encadenó doce ruedas compradoras y elevó las reservas al nivel más alto en más de cuatro años
El dólar toma distancia del techo de las bandas y se mantiene estable
El dólar oficial tuvo el mayor retroceso en dos meses: cuánto cayó en la última semana

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar