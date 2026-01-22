Dólares falsos: la recomendación de la Policía Federal para detectarlos

Cómo detectar los dólares falsos: los consejos de la Policía Federal
Tocá: Al sostener el billete, se debe sentir la textura del papel y el relieve de los números y figuras. Los dólares auténticos presentan un papel firme y rugoso, con detalles en relieve difíciles de reproducir.
Mirá: Colocando el billete a contraluz se pueden ver marcas de agua y el hilo de seguridad, que incluyen la inscripción del valor del billete y la palabra “USA”. Los billetes falsos suelen carecer de estos elementos o presentarlos de forma defectuosa.
Girá: Al inclinarlo, ciertos detalles cambian de color o muestran efectos visuales específicos, como ocurre en los billetes de 100 dólares con su banda de seguridad y el hilo 3D.
Esta guía forma parte de un programa aprobado por el Ministerio de Seguridad que busca estandarizar la detección de moneda falsificada. Además de dólares, también se pueden aplicar procedimientos similares para identificar pesos y euros falsos.