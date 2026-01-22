Dólares falsos: la recomendación de la Policía Federal para detectarlos

Tocá: Al sostener el billete, se debe sentir la textura del papel y el relieve de los números y figuras. Los dólares auténticos presentan un papel firme y rugoso, con detalles en relieve difíciles de reproducir.

Mirá: Colocando el billete a contraluz se pueden ver marcas de agua y el hilo de seguridad, que incluyen la inscripción del valor del billete y la palabra “USA”. Los billetes falsos suelen carecer de estos elementos o presentarlos de forma defectuosa.