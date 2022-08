Belén Pérez desaparecida 4.jpg

Alertado por la situación, el hombre, que también vive cerca, se dirigió al lugar e intentó frenar al agresor. “Mi hija mayor me llamó y cuando fui, él me vio, salió corriendo y se quedó a unos 20 metros. Desde ahí él amenazaba a Belén y le decía ‘vení para acá, traé a los chicos, venite que te voy a reventar’. Y yo la llamaba y le decía: ‘Venite conmigo ¿por qué te dejás pegar por ese tipo? ¡Vamos a casa!’. Pero ella agachó la cabeza y se fue con él. De ahí no la vi más”, relata y enumera una larga lista de hechos de violencia contra su hija.

"La última denuncia que realizó ella fue en el juzgado de Paz de Escobar. En esa oportunidad él le pegó y le dejó todos los ojos morados. Le rompió la boca”, explica el padre. “Él la golpeaba en la panza, le vivía pegando en cualquier lado. Hasta le pegaba en la calle. Los mismos vecinos me decían”, recalca, y cuenta que él mismo la acompañó durante uno de los últimos trámites judiciales que llegaron a realizar en 2019.

Belén Pérez deaparecida 3.jpg

La secuencia de golpes ocurrida en una esquina en enero de este año tuvo un último episodio. El sábado siguiente a la madrugada los vecinos escucharon gritar a Belén y llamaron al 911. Según pudo reconstruir la familia, ella habría intentado refugiarse en un descampado y a partir de ese momento el paradero de la joven de 22 años es un misterio. “Mi hija está desaparecida y ya son siete meses. Y no hay ningún culpable. Acá hay varias personas metidas”, sostiene Luis.

Hasta el momento, la investigación tiene un solo detenido, que no tiene nada que ver con la ex pareja de Belén. Se trata de un conocido llamado Julio Perezlindo, quien -se descubrió- utilizó la tarjeta de débito de la joven desaparecida para extraer tres veces dinero en cajeros de Garín, Tigre y Maquinista Savio. De acuerdo a los medios locales, este sujeto declaró que ella paró unos días en su casa y le robó un televisor y otros elementos de su propiedad.

Belén Pérez desaparecida 2.jpg

Ante esta situación, el imputado dijo que le reclamó por los objetos y que, para saldar la deuda, la joven le habría dado su tarjeta de asistencia social. “Dudo que mi hija le haya dado la tarjeta porque ella no le daba la tarjeta a nadie”, afirma Luis, y sostiene que este sujeto sería parte del entorno de Ávalos. "Él tiene que saber lo que le pasó", subraya.

En este marco, se realizaron diferentes operativos. En uno de los últimos, se encontraron en un descampado restos que se cree pueden ser humanos. Hace un mes, los familiares de Belén se realizaron pruebas de ADN para intentar cotejar las muestras. Mientras esperan el avance de la causa, Luis y su hija cuidan de los dos nenes de la joven -de 3 y 1 año- y se preguntan dónde estará Belén y su bebé, que ya debería haber nacido.