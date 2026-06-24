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El desgarrador mensaje del hermano de Lautaro Servín tras el crimen que conmociona a Almirante Brown

Lucas Oliva despidió en redes sociales al adolescente de 17 años asesinado durante un intento de robo cuando iba al colegio junto a su papá.

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“La ira me invade, el corazón siente que la vida se me va con tanta angustia, pero no puedo dejar que me consuma el dolor que siento”, escribió Lucas Oliva en una publicación de Facebook acompañada por una foto junto a Lautaro.

En el mismo texto, el joven expresó el vacío que dejó la muerte de su hermano. “Te amo y vivís para siempre adentro mío, me dejaste solo mi negro. ¿Con quién voy a dormir ahora? ¿Con quién voy a compartir mis tardes? Te arrebataron la vida por nada, no sabés cuánta falta me vas a hacer cada día de mi vida, mi bebé”, manifestó.

Además, cerró su despedida con una reflexión cargada de dolor: “Amen cada día como si fuera el último”.

El crimen que terminó con la vida de Lautaro

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando Lautaro caminaba junto a su papá rumbo a la escuela. Según la reconstrucción de la investigación, ambos fueron interceptados por dos motochorros que circulaban en una moto negra y roja.

Marcelo, padre de la víctima, contó que los delincuentes efectuaron varios disparos durante el intento de robo. Sin embargo, la secuencia fue aún más brutal.

“Veo que vienen dos motos de atrás mío. Se baja uno con el arma en la mano, se me abalanza encima y efectúa tres disparos. Yo me tiro al piso como si me hubiera pegado y ellos se empiezan a ir”, relató.

De acuerdo con su testimonio, cuando los asaltantes se alejaban, Lautaro se acercó para asistirlo porque creyó que había resultado herido.

“Mi hijo vino, me quiso levantar porque pensó que me había pasado algo. En ese momento escucho que dicen: ‘Está vivo, está vivo’, y vuelven para acá”, recordó.

El desesperado intento por salvar al adolescente

El hombre relató que el adolescente intentó protegerlo cuando los delincuentes regresaron. “Él se les tiró encima. No me dejó llegar a cubrirlo yo a él. Él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón. Se me murió en los brazos”, expresó entre lágrimas.

La causa quedó a cargo de la UFI N°4 descentralizada de Almirante Brown, que trabaja para identificar y detener a los responsables del crimen.

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