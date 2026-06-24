El desgarrador mensaje del hermano de Lautaro Servín tras el crimen que conmociona a Almirante Brown

El crimen que terminó con la vida de Lautaro

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando Lautaro caminaba junto a su papá rumbo a la escuela. Según la reconstrucción de la investigación, ambos fueron interceptados por dos motochorros que circulaban en una moto negra y roja.

Marcelo, padre de la víctima, contó que los delincuentes efectuaron varios disparos durante el intento de robo. Sin embargo, la secuencia fue aún más brutal.

“Veo que vienen dos motos de atrás mío. Se baja uno con el arma en la mano, se me abalanza encima y efectúa tres disparos. Yo me tiro al piso como si me hubiera pegado y ellos se empiezan a ir”, relató.

De acuerdo con su testimonio, cuando los asaltantes se alejaban, Lautaro se acercó para asistirlo porque creyó que había resultado herido.

“Mi hijo vino, me quiso levantar porque pensó que me había pasado algo. En ese momento escucho que dicen: ‘Está vivo, está vivo’, y vuelven para acá”, recordó.

El desesperado intento por salvar al adolescente

El hombre relató que el adolescente intentó protegerlo cuando los delincuentes regresaron. “Él se les tiró encima. No me dejó llegar a cubrirlo yo a él. Él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón. Se me murió en los brazos”, expresó entre lágrimas.

La causa quedó a cargo de la UFI N°4 descentralizada de Almirante Brown, que trabaja para identificar y detener a los responsables del crimen.