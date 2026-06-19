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Escaló un edificio disfrazado de delivery, robó una fortuna y así lo atraparon

El hecho ocurrió en Avellaneda y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima sospecha que alguien de su entero perpetuó el acto.

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Cayó el ladrón que se hizo pasar por repartidor

Cayó el ladrón que se hizo pasar por repartidor, escaló un edificio y robó. (Foto: captura) 

La investigación por el impactante robo que se volvió viral en redes sociales tuvo un avance clave. Fue detenido el delincuente que, disfrazado de repartidor de delivery, escaló la fachada de un edificio en Avellaneda para ingresar a un departamento y llevarse una importante suma de dinero, oro y otros objetos de valor.

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El hecho ocurrió el pasado 12 de junio sobre la calle Iguazú, en jurisdicción de la Comisaría Primera de Avellaneda, y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron una maniobra tan audaz como calculada, que rápidamente recorrió las redes y generó conmoción entre los vecinos.

Las cámaras captaron el momento exacto en que el ladrón, vestido como repartidor, con gorro, barbijo y una mochila de delivery, comenzó a escalar la fachada del edificio a plena luz del día.

Abajo lo esperaba un cómplice, que permanecía junto a una moto con el rostro oculto detrás de un casco. Según se observa en las imágenes, ambos actuaban de manera coordinada y parecían conocer perfectamente cada paso del plan.

Tras ingresar al departamento, el delincuente descendió con la mochila cargada con el botín. Durante la fuga, el acompañante sacó otro casco de la mochila y se lo colocó para completar el disfraz y dificultar su identificación.

El propietario del departamento es Facundo Caramelo, un joven empresario dedicado a la venta de vehículos, quien aseguró que el robo no fue producto del azar. “Alguien me mandó al muere, alguien me rayó”, expresó en diálogo con Mediodía Noticias.

Según relató, los delincuentes no revolvieron toda la vivienda, sino que fueron directamente hacia los lugares donde guardaba objetos de valor. “Sabían exactamente qué iban a buscar”, sostuvo.

La principal hipótesis de la víctima es que los ladrones obtuvieron información de alguien de su entorno. Días antes del robo, había publicado en redes sociales la venta de un vehículo de alta gama realizada a través de su agencia.

Creo que vinieron buscando esa plata porque yo había publicado que había vendido un auto caro. Lastimosamente ese dinero ya no estaba, pero igual se llevaron una gran cantidad de efectivo, oro, dólares y otras cosas que tenía en mi casa”, explicó.

Cuánto dinero se llevaron

De acuerdo con la denuncia, el botín asciende a aproximadamente 30 mil dólares en efectivo, además de joyas, oro y otras pertenencias de importante valor económico.

La modalidad utilizada y la precisión con la que actuaron los delincuentes fortalecieron la sospecha de que contaban con información previa sobre los movimientos y bienes de la víctima.

Cómo lograron identificar al ladrón

Tras el robo, personal de la Comisaría Primera de Avellaneda y los investigadores analizaron imágenes de cámaras privadas, domos municipales y registros de monitoreo urbano. El seguimiento permitió reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, quienes huyeron en motocicleta hacia el Acceso Sudeste.

Las imágenes fueron fundamentales para avanzar en la identificación de los involucrados y finalmente concretar la detención del principal sospechoso, quien aparece en el video viral escalando el edificio vestido como repartidor.

La investigación continúa para determinar si participaron más personas y establecer quién pudo haber brindado información sobre el dinero y los objetos de valor que había en el departamento.

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