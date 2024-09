Drogas, golpes y Onlyfans: el relato de la adolescente secuestrada en Mar del Plata y rescatada por su abuela

Acordaron encontrarse a las 20, en la esquina de Constitución y Della Paolera, una zona con gran tránsito. La menor se paró en la esquina y dos minutos aproximadamente después de encontrarse con la mujer con la que haría el trueque, fue abordada de espaldas por una persona que le puso un pañuelo en la boca y la subió a una camioneta similar a una Renault Trafic.

“Le habría sido suministrada algún tipo de sustancia que la habría adormecido, habiendo participado de aquel hecho un sujeto masculino que conducía el automotor y otros dos que se encontraban en la parte trasera”, al que también se subió la mujer con la que había arreglado el trueque de ropa, según señala el documento.

La víctima no recordó nada del trayecto en su declaración. Lo único que pudo decir tras ser rescatada es que la drogaron y que, cuando despertó, ya estaba dentro de un departamento, rodeada de personas desconocidas. El departamento estaba en un edificio tomado, ubicado en la avenida Libertad al 4870. Allí fue drogada y prostituida durante tres semanas.

El comienzo de los abusos

Un joven, de aproximadamente 20 años de edad, se acostó a su lado y según relató la víctima “la empezó a acariciar, queriendo quitarle el short que llevaba puesto”.

El joven intentó forzarse sobre ella, la menor empezó a llorar. “Esa chica no quiere nada”, dijo el desconocido. Sus secuestradores la agredieron físicamente: “Me cacheteó fuerte, yo lloré y luego entró el chico otra vez, me empezó a tocar, me dejé porque tenía miedo”, dijo.

El único procesado en la causa hasta ahora y presunto proxeneta, Gabriel Sergio Sánchez, es un hombre de 26 años. De acuerdo con la investigación, le suministraban cocaína, marihuana y pasta base, tanto a la mañana como a la noche, y previo a cada acto sexual.

Por cada "cliente", Sánchez cobraba aproximadamente 20 mil pesos, según la declaración de la víctima. Sospecha la Justicia que el dinero estaba destinado a cancelar una deuda que mantenía en el comercio de drogas.

La chica también era forzada a tener sexo sin preservativo con personas desconocidas, tanto en el departamento de avenida Libertad, como en otros lugares a donde la trasladaban.

La oferta sexual de la víctima habría sido “llevada a cabo a través de las redes Only Fans y Cafecito”, de acuerdo al procesamiento.

La abuela de la víctima se infiltró en la red de trata como prostituta

En diálogo con A24, Fabiana, la abuela de la víctima, describió: "Mi nena fue a hacer un cambio de ropa en Constitución y 180 cuando se encuentra con esta chica. Estaba mirando la ropa cuando dos masculinos le ponen algo sobre el rostro; no sabe si era un algodón o pañuelo. Se duerme y despierta ya secuestrada".

La abuela relata que intentó comunicarse con ella y recibió una respuesta, pero la abuela sabía que no era ella quien hablaba. Luego de investigar, una joven le dio la respuesta que buscaba y le dijo que la vio a su nieta en un prostíbulo en Avenida Libertad y Don Bosco.

“Fui a la comisaría y les dije que mi nena había desaparecido. No me quisieron tomar la denuncia, me dijeron que seguramente se había ido por un capricho adolescente”, relató.

Así, entre lágrimas, Fabiana recordaba la situación: “Cuando me enteré de que mi nena estaba secuestrada, pensé que nunca la iba a ver más. Siempre pensé lo peor, pensé que me la iban a entregar en un cajón. No sé si fue mi valentía o qué, pero la rescaté yo. Yo la salvé”.

abuela.webp La abuela de la víctima se hizo pasar por prosituta para rescatarla de una red de trata en Mar del Plata.

“Me senté a pensar a ver qué podía hacer para rescatarla. Ahí se me ocurrió cambiar mi foto de perfil, me puse la de una mujer de 21 años con pollerita cortita y en pose, y me sumé al grupo”, contó y recordó "me ofrecían drogas y de todo".

Luego, le habló un hombre y fue ahí como entabló contacto con la red de trata. “En un momento empiezo a hablar con uno de los chicos. Me invita a un hotel, a un café, a drogarme. Yo todo le decía que sí. Después me dice que iban a hacer una ‘joda’ en Libertad al 4870″, relató. Con la dirección exacta de dónde supuso que estaba su nieta, decidió actuar.

El 16 de febrero por la noche, Fabiana fue hasta al edificio señalado con la intención de meterse y rescatar a la adolescente. “Fui a eso de las 21. Pasé por la puerta con mi auto y no vi nada. Había gente que entraba y salía, pero ninguna de esas personas era mi nena. Decidí ir a la comisaría y avisar que sabía dónde estaba. Me acompañó el jefe de calle en un patrullero”, contó.

“Mientras los policías golpeaban un portón, yo daba vueltas con mi camioneta por la zona. Le había pedido al hermano mayor de mi nieta que me acompañara. No terminé de estacionar mi auto sobre la estación de servicio en Constitución y la vimos. El hermano se bajó corriendo y me la trajo. Fue una luz. La agarró del brazo y la metió. Tiré el asiento para atrás y le dije ‘acostate, acostate, acostate’ y salí rápido. Ella estaba muy drogada”, relató sobre el momento del dramático rescate.

Y finalizó: “Ella no sabía ni dónde estaba. No podía hablar, no sabía qué había pasado, estaba muy drogada. Estaba vestida muy provocativa, como una chica que ejercía prostitución en la calle. De top, corpiño, calza engomada y una zapatilla, toda crota, toda rota. Así la encontré yo a mi nena”.

Cómo avanza la investigación de la red de trata de Mar del Plata

El único detenido por el hecho es Gabriel Sánchez, un hombre de 30 años acusado de ser el cabecilla de la organización que funciona en Mar del Plata. Está preso en la Policía Federal Argentina DUOF Pinamar, un lugar de tránsito, aunque se prevé que si lo condenan sea trasladado a un penal de Buenos Aires.

La fiscal Laura Elena Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federa N°1 de Mar del Plata, lo imputó por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes, más abuso sexual agravado con acceso carnal”.

Este hombre fue detenido el 3 de abril, dos meses después del hecho, tras una serie de allanamientos que se hicieron tanto en el edificio de Avenida Libertad, como en otros cuatro lugares donde eran explotadas sexualmente las víctimas. Los operativos fueron avalados por el juez de actuación del Juzgado N°3, Santiago Inchausti.

A partir del relato de la víctima, a través de una Cámara Gesell en donde la chica contó detalles y pudo identificar a Sánchez, la Justicia ordenó una serie de escuchas que fueron claves para atraparlo. Mientras tanto, se investiga la participación de otras personas que podrían ser cómplices.

Al respecto, se ordenó una pericia a los celulares secuestrados en los allanamientos en los departamentos, que comenzaron a analizarse recién el 30 de agosto a través del sistema UFED por parte de la Policía Federal.