El conmovedor testimonio de la madre de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Fue un..."

A minutos de conocido el veredicto sobre su exyerno, Claudia, la mamá de Julieta Prandi, habló con el programa de Sergio Lapegüe y se mostró agradecida por la sentencia al hombre que transformó la vida de su hija en un calvario.

13 ago 2025, 15:52
El conmovedor testimonio de la madre de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Fue un..."

En una jornada histórica para Julieta Prandi, lo que también significa un viso de esperanza para todas aquellas mujeres que viven o han vivido una situación similar, este miércoles la Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso psicológico y sexual reiterado, con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

En este contexto, la mamá de Julieta no pudo más que expresarse luego de conocer el fallo a favor de su hija. Desde un móvil con Lape Club Social Informativo, el programa que conduce Sergio Lapegüe en la pantalla de América TV que siguió en vivo todas las instancias del juicio, Claudia Caballero habló desde lo más profundo de su corazón.

"No lo puedo creer, al fin se hizo justicia. Gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora a salir adelante. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesucito iba a estar con nosotros, así que gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora a seguir adelante y a disfrutar a Juli", confesó todavía conmovida frente a lo que se traduce en un verdadero acto de justicia frente a los abusos sufridos por su hija.

Claro que además la señora se refrió a sus nietos Rocco y Mateo: "Los nenes deben estar mal con todo este proceso, con lo que le pudieran decir, pero ya está. Es un proceso terminado".

Asimismo, sobre el preciso momento en que se enteraron que la expareja de su hija iría preso, dado que junto a su marido estuvieron presentes en el tribunal, Claudia reveló que no pudo verle el rostro a Contardi. "No lo podía creer, no pude ver la cara de él porque en ese momento fue tanta la emoción y nos abrazamos. Fue un momento de unión", precisó aún conmovida.

Por último, sobre la tristeza y el dolor que sintió durante los años que Julieta se había alejado de ellos mientras estuvo en pareja con Contardi, Claudia hizo una cruda confesión. "Pensábamos 'Julieta se olvidó de nosotros'", señaló al tiempo que sentenció: "Lo pasamos muy mal. No sabíamos, no tenía idea dónde vivía. Fue un secuestro".

mamá de Julieta Prandi - captura Lape Club Social Informativo

Fernando Burlando describió cómo será la vida de Claudio Contardi en la cárcel

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, al haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, en este caso la modelo y conductora Julieta Prandi. Los hechos ocurrieron de manera reiterada y en concurso real.

En diálogo con Intrusos (América TV), el abogado de Prandi, Fernando Burlando, se refirió a las condiciones que le esperan a Contardi tras las rejas. así, ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre “¿qué le espera a alguien en prisión que es condenado por este delito y que además es un caso mediático?”, el letrado fue claro.

“Tristemente famoso, pero para ser figurativo: todo lo que han visto en las series, incluso en las nacionales, sobre cómo es la convivencia en las unidades carcelarias, tiene mucho de realidad. El Servicio Penitenciario toma precauciones y, en este caso, también deberá hacerlo para que a Contardi no le pase nada. No deberían suceder esas cosas, pero la población carcelaria también es emocional”, deslizó al popular abogado.

Asimismo, Burlando destacó que, si bien las cárceles deberían servir para reinsertar a las personas —comparándolas en tono irónico con “las escuelas de Harry Potter”—, la realidad es muy distinta. “Estar preso es el infierno. Ahora, para este hombre, pensar que debe pasar 19 años con las esposas en la muñeca es terrible”, señaló sin pelos en la lengua.

Por su parte, Adrián Pallares recordó que Contardi tenía miedo a enfrentarse a la Justicia: “No quería llegar al juicio. Si llegaba, sabía que estaba perdido”, ante lo cual el letrado coincidió. “Es un excelente análisis. Por las actitudes que tomó, es así. Y fue defendido por muy buenos colegas”, concluyó analítico.

fernando burlando claudio contardi 2

     

 

