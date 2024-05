El abogado de Máximo Thomsen advirtió que si se mantiene la condena, saldrá "muerto en una bolsa"

El penalista aclaró, además, que no brindó sugerencias a su defendido antes de la nota: "Le dije ‘contame lo que pasó'. Eso mismo contalo ante la cámara. No le agregué ni le saqué absolutamente nada. Las cosas que planteó están en el expediente".

También, explicó que el hecho debe ser catalogado como “un homicidio en riña o un homicidio simple” y argumentó: "Estos pibes se pasaron de mambo. Se fueron a agarrar a piñas y terminaron matando a uno".

Por último, el abogado habló del futuro del ex rugbier y advirtió que Thomsen no sobrevivirá a una condena perpetua: "Sale muerto en una bolsa negra", puntualizó.

El crimen de Fernando Báez Sosa: qué versión dio Máximo Thomsen

En el reportaje, cuya primera parte fue emitido este martes, Máximo Thomsen contó su versión sobre la pericia que mostró la huella de su zapatilla en la cara de Fernando. “Sinceramente, no recuerdo mucho. Pero me acuerdo de que entré a la pelea pateando”, afirmó.

“Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ‘sí, es mía’, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, agregó.

Qué dijo Máximo Thomsen sobre la huella de su zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa Qué dijo Máximo Thomsen sobre la huella de su zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa. (Foto: captura)

En esta misma línea, afirmó: “Yo estuve ahí; sí, participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias".

En diálogo con Telenoche, concluyó: "Pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa nuestra, mía también, de todos. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Podemos ser buenas o malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara".