La tajante reacción de Fernando Burlando tras las declaraciones de Máximo Thomsen en Telenoche

“Es miserable tratar de ponerlo en el lugar de patotero, de iniciador de una pelea, cuando no fue así. Es bizarro tratar de explicar que el gesto que hizo Thomsen de sacar una mano no fue una amenaza, cuando sí lo fue y eso fue otra cosa que aclaró en esta entrevista. Es miserable no recordar que dijo sobre Fernando ‘a este me lo llevo de trofeo’”, detalló Burlando visiblemente indignado.

Y agregó que “Si Thomsen hubiera dado una patada al azar su huella jamás estaría en la cara y el cuello de Fernando. Sí destaco que esto es un éxito periodístico. Esta nota de tanto tenor la lograron los medios cuando la Justicia, en cuatro años, no pudo sacarle ni una palabra”.

“Si se hubiese sentado en un tribunal a decir esto que dijo hubiese sido fantástico porque el juicio hubiera durado muchísimo menos”, concluyó preciso Fernando Burlando.

Rolando Barbano aclaró si se pagó o no por la entrevista exclusiva a Máximo Thomsen en Telenoche: "Muy difícil de gestionar"

Tras cuatro años de silencio, Máximo Thomsen habló por primera vez. Actualmente, está detenido en la Alcaidía de Melchor Romero, donde permaneció desde antes de ser condenado por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El rugbier dio una entrevista exclusiva a Rolando Barbano para Telenoche (El Trece) que se verá este martes 28 de mayo a las 20hs.

En el esperado mano a mano, que duró una hora y media, el joven contó cómo era su vida antes de la prisión, describió cómo se planificaron las vacaciones en Villa Gesell, explicó por qué llevaron tanto alcohol al viaje y dio a conocer detalles de la noche en que ocurrió el crimen de Fernando.

Cabe destacar que Thomsen es el primero de los ocho acusados en ofrecer una entrevista, tras romper el “pacto de silencio” que tenían entre los acusados.

Rolando Barbano

En diálogo con PrimiciasYa, Rolando Barbano dio detalles de la nota y aclaró si se pagó o no para tener la exclusiva. "La nota con Máximo fue muy difícil de gestionar porque durante los últimos cuatro años a los acusados les recomendaron no hablar y ninguno quiso hablar con el periodismo. Ahora Thomsen cambió de defensa y pudimos pautar la nota que también fue compleja de obtener porque había varios servicios de streaming interesados en hacer documentales sobre el crimen de Fernando. A algunos le están ofreciendo dinero y nosotros la gestionamos con los códigos del periodismo que incluye obviamente nunca pagar por una nota. Ni yo ni el canal lo hacemos. Fue difícil pero después de dos meses de conversaciones la logramos", destacó el periodista.

Luego detalló: "Es muy impactante el material porque es ver por primera vez en cuatro años ver a un joven mano a mano que carga en sus espaldas una condena a prisión perpetua, que en Argentina es una detención de por vida. Máximo tiene 24 años y uno lo ve y es un pibe como cualquier otro. Si bien es uno de los autores del crimen cuando lo ves cara a cara no se advierte a ninguno de los rasgos que suele tener una persona que pasa detenida varios años, que es adoptar el lenguaje tumbero, tatuajes raros o cambiar la forma de vestirse. Thomsen nada que ver. A él se lo ve como si estuviera listo para salir a la calle. Es un joven arreglado, bien peinado, con las zapatillas de moda y es realmente impactante verlo".

"Lo entrevistamos en la Alcaldía de Melchor Romero, se prestó a una charla de una hora y cuarenta. Primero se lo vio muy nervioso y después se fue soltando, pero se quebró y lloró varias veces sobre todo cuando recordó a Fernando y cuando habló de su propia madre. También lloró mucho cuando habló de quien era su novia, una novia que conoció estando preso y ahora la relación parece que se cortó. Dijo que está muy arrepentido de lo que hizo aquella noche del 2020, no esconde su responsabilidad, pero le echa la culpa a sus amigos, señala a uno y a otros en distintas acciones que llevaron al asesinato de Fernando. Pide que la Justicia lo juzgue solo por lo que hizo y no por todo. La verdad que es una entrevista muy movilizante y seguro va a dividir mucho al público", cerró Barbano.