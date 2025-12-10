Una mujer murió en un incendio y una pista clave puso a un sospechoso bajo la lupa

Esas características fortalecieron la principal línea de investigación: que el fuego fue iniciado de manera intencional con el objetivo de provocar la muerte de quien estuviera dentro del departamento. Por ese motivo, el caso se investiga como un posible femicidio.

Los peritos trabajaron de inmediato en la escena y determinaron que el foco ígneo había sido generado de forma deliberada, descartando fallas eléctricas o accidentes como origen del incendio. Paralelamente, la toma de testimonios sumó elementos relevantes. Vecinos relataron que, tanto el día anterior como durante la mañana del hecho, escucharon fuertes discusiones provenientes de la vivienda.

La captura del principal sospechoso del femicidio

Ese mismo lunes por la tarde, la policía localizó a Maximiliano Oviedo en un descampado cercano al cañadón del Mirador, lejos de la zona céntrica. Un aviso anónimo permitió dar con él. Cuando llegaron los agentes, encontraron al hombre en actitud elusiva. Finalmente fue detenido y quedó señalado como el principal sospechoso. Hasta la mañana del miércoles aún no había prestado declaración.

detnido maximiliano oviedo santa cruz femicidio

La autopsia al cuerpo de la víctima permitirá determinar fehacientemente la causa de muerte y confirmar si falleció por acción directa del incendio, asfixia, o por alguna lesión previa. La hija de Vega, por su parte, quedó al resguardo de familiares.

El entorno de Sabrina había manifestado preocupación por la relación que mantenía con Oviedo. Sus publicaciones recientes en redes sociales mostraban mensajes sobre parejas que siguen juntas pese a las peleas o vínculos atravesados por conflictos. Durante la investigación, allegados confirmaron que la joven había vivido situaciones de violencia en esa relación.

Además, cuando subía fotos con su pareja Oviedo, compartía frases con referencias a que su entorno no entendía cómo seguía con él.