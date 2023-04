El agente de tránsito atropellado por Eugenio Veppo habló con A24: "No puedo jugar a la pelota con mi hijo"

Cinthia Choque falleció y Santiago Siciliano, también agente, resultó gravemente herido. Sucedió durante la madrugada del 8 de septiembre de 2019, mientras ambos funcionarios públicos realizaban controles de alcoholemia en Figueroa Alcorta y Tagle.

Las dos víctimas fueron arrollados por Eugenio Veppo que, según se comprobó, conducía sobrepasando la velocidad permitida y de manera temeraria. Además, abandonó a sus víctimas y huyó.

El conmovedor testimonio de Santiago Siciliano, atropellado por Eugenio Veppo

Embed

Siciliano habló con "Andino y las noticias" por A24 y contó todo el calvario que vivió en estos años. Al ser consultado por la decisión de la Justicia, relató: "Me lo comunicaron el día viernes desde el tribunal y la verdad que no me lo esperaba. No termino de entender bien todo. Me parece que la reducción de condena y el cambio de carátula es una medida un tanto nefasta. No termino de entender".

Sobre el día del accidente, Siciliano recuerda: "Estábamos haciendo un control de documentación, estábamos en el segundo carril de Figueroa Alcorta. Lo que vi es los videos que circularon. El momento del accidente no recuerdo nada porque tuve una especia de shock por el accidente. Cuando a los 12 días me desperté, me enteré lo de Cinthia. De acuerdo a las pericias, Veppo venía a 132 kilómetros por hora, casi el doble de lo permitido. Por eso no termino de entender que la caratula pueda ser homicidio culposo".

Eugenio-Veppo El periodista Eugenio Veppo, quien atropelló y mató a una agente de tránsito e hirió a otro en septiembre de 2019. (Foto: Archivo)

Siciliano contó cómo es su día a día: "Tuve dos coágulos en el cerebro, tengo una placa en una parte del cráneo. En las rodillas, en el ojo derecho perdí un 80% de la visión. Puedo caminar pero tengo el certificado de discapacidad porque no puedo estar tanto tiempo parado".

Y agregó: "No sé si me arruinó la vida, pero me cambió la realidad bastante. Caminatas casi que no puedo hacer, no puedo jugar a la pelota con mi hijo, no puedo correr, no podría volver a hacer agente de tránsito, tengo que limitarme a hacer tareas administrativas".

Y concluyó: "Veppo nunca se comunicó conmigo y eso me llama la atención, ni siquiera unas disculpas"

Como fue el siniestro de Eugenio Veppo en Palermo

El incidente que derivó en la encarcelación de Veppo se produjo el 8 de septiembre de 2019, cuando embistió en el barrio de Palermo a los policías Cinthia Choque, quien murió en el acto, y también a su compañero Santiago Siciliano, herido de gravedad.

Veppo circulaba por Avenida del Libertador y Tagle a alta velocidad, al mando de un VW Passat, y atropelló a los dos agentes, quienes estaban realizando un control de tránsito.

Cabe destacar que Veppo no podrá volver a conducir hasta tanto cumpla la inhabilitación de 10 años.