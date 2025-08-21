En vivo Radio La Red
Policiales
Auto
Rio
MINNESOTA

El auto que apareció en un río y reveló un misterio guardado por seis décadas

El vehículo, un Buick Electra azul, fue encontrado en el fondo del río Misisipi con restos humanos en su interior. Todo indica que pertenece a Roy Benn, desaparecido hace casi seis décadas.

El auto que apareció en un río y reveló un misterio guardado por seis décadas

Un hallazgo fortuito en el río Misisipi podría poner fin a uno de los enigmas más antiguos de Minnesota. Un pescador local, equipado con sonar, descubrió un automóvil hundido frente a la localidad de Sartell y, en su interior, la policía encontró restos humanos que podrían pertenecer a Roy Benn, desaparecido en 1967.

El descubrimiento tuvo lugar el fin de semana del 9 de agosto de 2025, cuando Brody Loch salió a pescar con un amigo y el radar de su embarcación detectó un objeto inusual en el fondo del río. Al observar que se trataba de un vehículo, alertó a las autoridades. Días después, buzos del condado de Stearns y un equipo de grúas lograron sacar a la superficie el coche. La revisión inicial confirmó la presencia de restos óseos, que fueron remitidos a la oficina forense para su identificación.

24LEASSA25CUNJMJDVKNCHV7BM

Aunque todavía se esperan los resultados definitivos, el sheriff Steve Soyka adelantó que tanto los objetos personales hallados como el número de identificación vehicular (VIN) vinculan el hallazgo con Benn. The Guardian verificó esa información y detalló parte del procedimiento seguido por la policía y el equipo forense.

El automóvil recuperado era un Buick Electra azul metálico de 1963, el mismo que Benn conducía al momento de desaparecer. Según el boletín de búsqueda emitido en los años sesenta, el hombre —que tenía 59 años y era dueño de un taller de reparación de electrodomésticos en St Cloud— fue visto por última vez el 25 de septiembre de 1967, al volante del coche y con una suma considerable de dinero. Desde entonces, no hubo más noticias suyas.

Tras la recuperación del Buick, el caso pasó al condado de Benton, jurisdicción donde se radicó originalmente la denuncia. Allí, el sheriff Troy Heck confirmó a CNN que los familiares de Benn ya fueron notificados. “Estamos agradecidos porque probablemente, al fin, hemos conseguido el avance que necesitábamos para dar cierre a esta familia”, dijo Heck a The Guardian, al recordar que tiempo atrás se habían solicitado muestras de ADN a los parientes.

La desaparición de Benn estuvo marcada por la incertidumbre desde el principio. Había enviudado un año antes de su desaparición, y su hermano Walter acompañó la investigación policial durante los primeros meses. Sin embargo, la falta de resultados lo llevó a organizar en 1968 una subasta con las pertenencias de Roy. Siete años más tarde, en 1975, la justicia lo declaró legalmente muerto.

El Buick, que permaneció bajo el agua durante casi seis décadas, estaba cubierto de sedimentos y presentaba un notable deterioro. No obstante, seguía intacto, lo que permitió cotejar la información clave del vehículo y hallar pertenencias que reforzaron las sospechas de los investigadores.

En declaraciones a la cadena local WCCO, Loch sostuvo que el descubrimiento fue totalmente accidental: “Fue 100% suerte”, aseguró. También expresó su deseo de que, con este hallazgo, la familia de Benn pueda finalmente cerrar una herida abierta desde hace más de medio siglo.

