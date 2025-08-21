A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

La abogada de Mauro Icardi trató de mitómana a Wanda Nara y aseguró que ella "es la violenta"

Tras los dichos de Wanda Nara, que comparó su situación con la de Julieta Prandi, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, lanzó duras acusaciones contra la mediática.

21 ago 2025, 19:59
icardi y wanda
icardi y wanda

Tras las recientes declaraciones de Wanda Nara, en las que comparó su situación con la de Julieta Prandi y Claudio Contardi, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, respondió con contundencia este jueves en Sálvese quien pueda (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre.

"Yo estoy preocupada y angustiada por esto. Como mujer, me parece que esto es muy grave, somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha de las que realmente son violentadas. No podemos permitir que se banalice", expresó con firmeza, marcando una clara postura frente a los dichos de la mediática. "Wanda no resiste un archivo", lanzó y remarcó que hay contradicciones en el relato de la empresaria.

Leé también

Entre lágrimas, Wanda Nara reveló lo que hace Mauro Icardi con uno de sus perros: "Se está muriendo"

entre lagrimas, wanda nara revelo lo que hace mauro icardi con uno de sus perros: se esta muriendo

En ese momento, la panelista Majo Martino le preguntó: "¿Y por qué podemos afirmar que está banalizando lo que es la violencia?". A lo que Piro respondió con una frase lapidaria: "¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que he conocido".

La letrada también se refirió al plano legal: "Vamos a lo jurídico. Mauro no está denunciado ni por violación ni por violencia".

Por último, Piro remarcó y desmintió a Wanda: "Hablo con Mauro todos los días. Mauro nunca habló en privado con Wanda. Wanda es una mitómana profesional. No está en eje la señora. Wanda interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial todos los días desde hace años porque esa es su venganza, ella es la violenta".

Embed

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez

Este jueves, Wanda Nara generó revuelo al revelar una inesperada información sobre la China Suárez y Mauro Icardi: la mediática aseguró que su ex estaría esperando un hijo junto a la actriz.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, al ser abordada por la prensa, la conductora dejó entrever que ya conoce la noticia del embarazo de la actual pareja de Icardi, algo que, según ella, le habría confirmado el propio jugador.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara ante la consulta de uno de los cronistas que se vio en Puro Show (El Trece).

De esta manera, dejó en claro que está al tanto de una novedad importante relacionada con la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con firmeza Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de la China Suárez, un rumor que circuló hace tiempo pero que fue desmentido por la actriz en su momento.

En cuanto a la conocida “casa de los sueños”, Wanda confirmó: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Cabe destacar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación durante el verano, y desde entonces se muestran muy unidos y enamorados desde Turquía, donde recientemente se mudaron a una nueva casa con planes de futuro ya establecidos en Estambul.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi Lara Piro

Lo más visto