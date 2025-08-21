La abogada de Mauro Icardi trató de mitómana a Wanda Nara y aseguró que ella "es la violenta"

Por último, Piro remarcó y desmintió a Wanda: "Hablo con Mauro todos los días. Mauro nunca habló en privado con Wanda. Wanda es una mitómana profesional. No está en eje la señora. Wanda interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial todos los días desde hace años porque esa es su venganza, ella es la violenta".

Embed

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez

Este jueves, Wanda Nara generó revuelo al revelar una inesperada información sobre la China Suárez y Mauro Icardi: la mediática aseguró que su ex estaría esperando un hijo junto a la actriz.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, al ser abordada por la prensa, la conductora dejó entrever que ya conoce la noticia del embarazo de la actual pareja de Icardi, algo que, según ella, le habría confirmado el propio jugador.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara ante la consulta de uno de los cronistas que se vio en Puro Show (El Trece).

De esta manera, dejó en claro que está al tanto de una novedad importante relacionada con la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con firmeza Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de la China Suárez, un rumor que circuló hace tiempo pero que fue desmentido por la actriz en su momento.

En cuanto a la conocida “casa de los sueños”, Wanda confirmó: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Cabe destacar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación durante el verano, y desde entonces se muestran muy unidos y enamorados desde Turquía, donde recientemente se mudaron a una nueva casa con planes de futuro ya establecidos en Estambul.